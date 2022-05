Intrigante, la China Suárez publicó en medio del escándalo por su relación con Rusherking: “Huir de los chismes”

Eugenia China Suárez se cansó de ser objeto de críticas en las redes sociales y decidió romper el silencio. Así, cada vez que se ve en medio de alguna polémica, se manifiesta a través de sus redes sociales. Ahora, compartió una publicación en medio de los chismes por su relación con Rusherking, según Caras.

La mamá de Amancio manifestó “Buenos días” y compartió un posteo que expresa: “Esto se llama Prudencia. SE NECESITA VALOR PARA: Huir de los chismes cuando los demás se deleitan en ellos”.

La China Suárez y Rusherking confirmaron su romance.

Y continuó: “Defender a una persona ausente a quien se critica. Ser verdaderamente hombre o mujer aferrándose a nuestros ideales, cuando esto nos hace parecer extraños o singulares. Guardar silencio, en ocasiones que una palabra nos limpiaría del mal que se dice de nosotros pero perjudicaría a otra persona. Ser decorosos y vestirnos según nuestros ingresos, no anhelando lo que no nos podemos comprar. Vivir de acuerdo a nuestras convicciones”.

El posteo en las historias de Instagram de la China Suárez

Además, el posteo que compartió la China continuaba de la siguiente forma: “Ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos. Decir rotundamente y dignamente no cuando los que nos rodean dicen si a algo que se ha naturalizado pero sabemos que no es bueno. Vivir honradamente dentro de nuestros recursos y no des honradamente a expensas de otros. Ver en las ruinas de un desastre que nos mortifique y humille, los elementos de un éxito futuro. Negarnos a hacer una cosa que es mala aunque otros lo hagan. Mirar siempre a los ojos con sinceridad, sin ocultamientos”.

El posteo al que hace referencia la publicación de la China Suárez

De esa forma la China Suárez dejó en claro lo que piensa respecto a la situación que está viviendo en este momento cuando se ve en el foco de la tormenta luego de que Rusherking confirmara que están juntos en “PH, Podemos Hablar”, donde el cantante se animó a dar detalles de la relación que los une.

La China Suárez reaccionó ante los supuestos “palitos” de María Becerra por su relación con Rusherking

La relación de la China Suárez y Rusherking sigue dando qué hablar tanto en los portales como en las redes sociales. Aún más luego de que el cantante blanqueó públicamente su amor por la actriz en el programa PH, algo que al parecer no le cayó muy bien a su ex, María Becerra.

El mensaje de María Becerra a Tini Stoessel después del recital

Es que en las últimas horas, interpretaron como irónico un mensaje que la cantante compartió en sus redes tras el show de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo. Los usuarios aseguraron que María Becerra apuntó contra la China Suárez en un mensaje oculto.

“¡Te amo Tinita, gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial! Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, escribió la intérprete de “Acaramelao” para su amiga, con quien cantó “Miénteme” con ella ante las miles de personas que fueron al recital del sábado en Palermo.

“Te admiro de acá a la China”, fueron las palabras de la artista que llamaron la atención. Es que esto ocurrió luego de que el sábado la China Suárez subió la primera foto junto a su actual novio, Rusherking, con quien María Becerra estuvo en pareja hasta el año pasado.