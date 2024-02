Insoportable ola de calor: un rosarino cocinó una milanesa en el asfalto y se viralizó en TikTok

Una intensa ola de calor afecta gran parte del país, y en este contexto, un joven rosarino encontró una manera creativa de demostrar la elevada temperatura que se registra en la ciudad santafesina. El chico grabó un video para TikTok en el cual cocina una milanesa directamente sobre el asfalto con una sartén.

En el video, se observa al joven colocando la milanesa en una sartén con aceite que estuvo expuesta al sol durante algunos minutos. De manera asombrosa, la milanesa comienza a freírse sin necesidad de una hornalla convencional.

La publicación se volvió viral en TikTok, acumulando más de 4 millones de reproducciones, más de 200 mil likes y cientos de comentarios por parte de los usuarios. Entre las respuestas, se destacan mensajes como: “Antes era un huevo frito, ahora una Mila, el año que viene una bondiola al disco con papas fritas, y los pancitos caseros también”, “Eso no es nada, en Mendoza hicimos un lechón a la sombra jajajaja” y “Para, eso que no vivís en Santiago Del Estero”.

Sin embargo, algunos usuarios expresaron dudas sobre la autenticidad del video, sugiriendo que el aceite podría haber sido calentado previamente en una hornalla convencional antes de ser colocado en el asfalto. “¿No mostrás cuando la sacas de la hornalla la sartén? Jajaj el aceite hierve a más de 110 grados” y “Calentás el aceite en la hornalla de la cocina, y después lo pones en el piso... no fue para tanto el calor”, fueron otras de las reacciones.

El “Team Verano” pierde soldados por el calor

En las redes sociales, donde tradicionalmente se debate la preferencia entre los Team Verano y Team Invierno, surgió por primera vez un consenso inusual entre ambos bandos. Ante el calor insoportable, surgieron los cuestionamientos: “¿Habrán reflexionado los Team Verano? y ¿Los Team Verano estarán felices?”. Muchos internautas fieles al calor se mostraron descontentos y anunciaron su retiro del bando veraniego.

Ni los team verano aguantan: ahora se cambian de bando y piden que baje la temperatura

“Oficialmente me retiro del Team Verano”, publicó un usuario, mientras que otra comparó la situación con una participante de Gran Hermano: “Me bajo completamente del Team Verano, soy Denisse en la calle”. La insatisfacción con las altas temperaturas llevó a algunos a considerar otras opciones estacionales. “No chicos, me mato, realmente muere el Team Verano”, lamentó una joven, y otra reflexionó: “Una cosa es ser Team Verano y otra ser Team Infierno. Finalmente me voy a recategorizar en Team Primavera-Otoño”. “Soy Team Verano, pero por favor necesito que baje la temperatura”, sorprendió un internauta.

Sin embargo, los integrantes del Team Invierno no mostraron compasión por el sufrimiento del bando contrario y expresaron su satisfacción en las redes. “Yo de verdad espero que los Team Verano estén teniendo el mejor día de su vida con este calor”, comentó uno. Otro usuario afirmó: “Cómo podés ser Team Verano, personas no gratas”, y hubo comentarios sarcásticos como: “Un besito a todos los Team Verano, espero que ardan en el infierno”. Incluso se planteó la pregunta: “¿Estamos de acuerdo en que pasar frío es mil veces mejor que pasar calor?”.