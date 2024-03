Impactante video: descubrieron a la especie de anaconda más grande del mundo en el Amazonas

El profesor australiano Bryan Fry, junto con su equipo de investigadores de la Universidad de Queensland, realizó un descubrimiento extraordinario en el corazón del Amazonas. Fue encontrada la especie de anaconda más grande, con una longitud impresionante de 6,3 metros.

El hallazgo fue capturado en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, mostrando al profesor Fry junto al imponente reptil en las profundidades del Amazonas.

Este descubrimiento es especialmente notable dado que la anaconda pertenece a una subespecie particular, la Eunectes murinus. Es comúnmente conocida como la anaconda verde del sur, la cual habita en áreas específicas de Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil.

Generalmente, habitan en sectores acuáticos y son preservadas por los habitantes locales. Según informaron, ellos evitan que estos animales sean capturados.

El material revelado muestra al profesor Vonk nadando junto al colosal reptil de más de 6 metros y más de 200 kilos. “Cuando te piden ir vestido formal al trabajo”, bromeó una internauta en la publicación sobre la vestimenta del profesor.

Aunque la anaconda siempre ha sido objeto de asombro debido a su tamaño, este descubrimiento es particularmente relevante por varias razones.

Se cree que esta anaconda es una especie distinta, la Eunectes akiyama, con una diferencia genética del 5,5% con respecto a otras serpientes anacondas verdes. Sin embargo, se analiza que hay unas con mayor tamaño.

“¿Qué impide que el reptil se enrolle alrededor del hombre en el agua? Sería una comida fácil”, preguntó un usuario generando un debate entre los seguidores.

El encuentro con esta formidable criatura tuvo lugar durante una expedición en la Amazonia ecuatoriana, en la que participaron el profesor holandés Freek J. Vonk y el actor Will Smith, como parte de la producción “Pole to Pole with Will Smith de National Geographic”, que se estrenará próximamente en Disney+.