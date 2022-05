Impactante: se filtró una foto de la actriz Camila Perissé luego de su internación

Juan Etchegoyen accedió esta semana, a una foto impactante que da cuenta de la actual realidad de la artista Camila Perissé.

La actriz y vedette, que supo destacarse en varias películas y serie de televisión y hasta apareció en la portada de la reconocida revista Playboy, atraviesa un delicado momento de salud debido a un deterioro cognitivo y físico que sufre desde hace algunos años, a lo que se le suma una complicada situación económica para afrontar los gastos de su cuidado.

Hace ya un tiempo se viene hablando del duro momento que le toca vivir a Camila Perissé y toda su familia. La figura de los 80, lucha contra un deterioro cognitivo que le fue coartando su independencia y hoy por hoy, la obliga a estar internada.

Camila Perissé padece una enfermedad cognitiva.

Más de una vez, sus seres queridos hablaron en los medios sobre su delicado estado de salud y los problemas económicos que afronta dado que, al no poder trabajar y cobrar una jubilación mínima, los ingresos son nulos y los ahorros se fueron acabando.

El periodista, con el consentimiento de la familia de Camila, compartió la imágen para que todos pudieran tomar real dimensión del grado de deterioro que presenta, sobre todo luego del confinamiento que impuso la pandemia. “Parece estar en un momento decisivo. Viene luchándola hace años y nosotros venimos contando las novedades en el programa pero ante la poca información que hubo el último tiempo, parece importante mostrar la imagen”, introdujo Etchegoyen.

La mediática pesa 46 kilos y no puede comer

Luego de compartirla, agregó: “Es la imagen que jamás hubiésemos querido mostrar. Se la ve un tanto ida mirando a la cámara cómo no entendiendo nada y con suero. Lógicamente cuando me llegó esta imagen, le consulté a Julio su marido y me dijo que podía mostrarla para que se den cuenta de la grave situación”.