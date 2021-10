Horror: una influencer bebió insecticida en un vivo y falleció frente a sus seguidores

Un hecho escalofriante sucedió en un vivo, cuando la reconocida influencer china, Luo Xiao Mao Zi, decidió suicidarse frente a sus seguidores tras ingerir un pesticida. Todo ocurrió en directo durante una transmisión en vivo en Douyin (el análogo chino de TikTok), el pasado 14 de octubre.

La mujer tenía 25 años y fue trasladada de urgencia al hospital después del incidente, sin embargo, los médicos no pudieron salvarla y falleció al día siguiente a raíz de los severos daños que había causado el veneno en su cuerpo.

Antes de la transmisión en vivo, Luo, que tenía más de 678.000 seguidores en Douyin, compartió un video diciendo que era “probablemente su último video” y agradeció a sus fans por su compañía.

Luo Xiao Mao Zi cuando bebió el veneno se agarró la garganta, comenzó a sentir mucho ardor y apago la cámara para llamar a Emergencias.

En la transmisión reveló además que había estado sufriendo depresión durante mucho tiempo y estuvo hospitalizada durante más de dos meses.

“Parezco estar feliz, pero esto es todo para mostrar. Espero que todos estén felices cuando vean mis videos y vean que yo también estoy feliz. Pero no puedo aguantar más”, aseguró.

No superó a su ex novio

Luo había compartido en varias ocasiones que no podía olvidar a su ex novio y que a veces se sentía deprimida, su familia dijo que él muchacho no era la razón por la que se quitó la vida.

Ellos en realidad culparon de su muerte a los trolls que la incitaron a beber el pesticida.

Hay capturas de pantalla que muestran a Luo sosteniendo una botella de pesticida, mientras los haters la animan a beberlo rápidamente, las mismas se han vuelto virales.

Luo Xiao Mao Zi era muy reconocida en China y de las cuentas más populares en TikTok.

Según el Global Times, un internauta, que afirmó ser amigo de Luo, le dijo a los medios que la influencer no planeaba suicidarse, pero que quería atraer la atención de su ex novio, Zhao Ruolín.

Por otra parte, Douyin Doudou Rongyi, una amiga, dijo que el pesticida se mezcló con una bebida y Luo lo bebió porque los internautas la animaban a hacerlo.

Tras ingerir el líquido, Luo se agarró la garganta y empezó a experimentar fuertes arcadas por lo que apagó la cámara y llamó a la policía y a una ambulancia.

Desafortunadamente, el día siguiente fue declarada muerta por los médicos.