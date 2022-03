Honestidad brutal: Luciano Castro habló sobre su futuro con Flor Vigna y sobre los “no” permitidos de la pareja

No cabe duda que Luciano Castro y Flor Vigna forman una de las parejas más nuevas del mundo del espectáculo y la que más feliz se ve; no dejan de sonreír ante las cámaras ni de demostrarse todo el amor que se tienen. Se los ve compinches, disfrutando a diario y también muy ardientes en la intimidad, aunque a la hora de responder sobre futuros hijos o casamiento, el actor fue contundente, ¿qué repondió?.

Ante las cámaras de “Intrusos”, Castro fue increpado sobre su presente y su futuro amoroso y familiar. Sin dudarlo, respondió a las consultas del notero sobre si piensa en tener más hijos o en casarse con Flor Vigna. Primero que nada, sobre su presente profesional y personal, el actor dijo: “Es todo nuevo, es como volver a jugate conmigo”.

Flor Vigna y Luciano Castro

Y para cuando le preguntaron si la pareja tiene planes a futuro, de vestido blanco: “No, no”, contestó contundente. “Y de agrandar la familia”, cuestionó el periodista, a lo que Castro reiteró con varios “no, no, no, nada que ver, no, no. Aparte Flor está en una etapa única”, enfatizó.

Cumpleaño “ensamblado” del hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Sabrinas Rojas y Luciano Castro se llevan bien con las actuales parejas del otro es sabido y lo demuestran en cada oportunidad. La actriz mendocina está en pareja con el Tucu López y el actor, con Flor Vigna, y todos juntos le festejaron el cumpleaños de 7 de su hijo Fausto.