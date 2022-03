Luli Salazar estaría de novia con “una persona que está muy bien económicamente”

Luciana Salazar habló hace unos días atrás de su mala relación que mantiene con Martín Redrado, su ex. Después de que cortaron la relación, a la blonda no se la vio con ningún otro novio pero era sabido que siempre estaba muy bien acompañada.

Quien la deschavó ahora fue Marcelo Polino, su gran amigo y padrino de su hija Matilda. El periodista de chimentos habló en “Socios del espectáculo” sobre el nuevo novio de Luli.

Primero se refirió al frustrado vínculo entre la vedette y el ex director del Banco Central: “A mí me gusta que las relaciones que han sido tan largas terminen bien, de que hay un vínculo sano. Pero acá hay mucho ida y vuelta. Cuando parece que está todo tranquilo aparece un problema. Yo siempre trato de decirle a Luli que baje un cambio, que se relaje, porque siempre trato de que las parejas terminen bien y no lo estaría logrando”.

El festejo de los cuatro años de Matilda.

A Polino le preguntaron sobre el hombre misterioso que Salazar escogió para vivir una nueva vida amorosa pero él no dijo mucho sino que jugó a los enigmáticos frente a cámara.

“No voy a decir nada, pero el año pasado se perdieron uno que era una bomba. Lo de Wanda era un poroto. No puedo hablar, yo jamás diría nada de los novios de Luli porque es mi familia, pero…”, soltó Marcelo y aclaró que ella “sabe esconder bien las cosas”.

Aunque presionado por sus colegas, confió: “Está muy bueno. Es una persona que está muy bien económicamente, tiene la vida resuelta”.

Salazar tildó a Martin Redrado de psicópata: “Nos odia a mi y a mi hija”

Luciana Salazar sorprendió con sus fuertes declaraciones contra su ex pareja, a quien acusó de que “odia a mi hija y a mi y lo que busca es lastimar”.

La modelo se reencontró con el hijo del economista, Tomás, y contó que con él sí está todo bien. “Con Martín es todo al revés. Todo lo bueno que hace el hijo, él no lo estaría haciendo. Mal”, reveló con bronca y sumó: “Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso”.

La modelo disparó contra su ex: "Tiene conductas psicópatas"

“Él busca lastimar. Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente. No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’” expresó.

“Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita… Me parece muy macabro, no lo puedo entender”, compartió.