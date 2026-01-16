Hojas amarillas en los árboles: el fertilizante casero que puede devolverles el verde

En el jardín familiar o en veredas arboladas, ver plantas con hojas amarillas suele generar alarma . En jardinería , ese cambio de color no siempre indica una enfermedad grave, pero sí una señal clara de que algo no está funcionando bien en el árbol.

Las hojas pierden su verde intenso cuando fallan procesos básicos como la absorción de nutrientes o el equilibrio del suelo. En muchos casos, el problema no está en plagas visibles, sino en carencias silenciosas que avanzan lento y debilitan al árbol dentro del jardín .

Dentro de la jardinería , el amarillamiento foliar se conoce como clorosis. Afecta tanto a plantas ornamentales como a frutales y árboles de sombra. Puede aparecer por exceso de riego, compactación del suelo o falta de nutrientes esenciales como nitrógeno y hierro.

En entornos urbanos, el suelo suele estar empobrecido o alterado por obras, lo que dificulta que las plantas absorban lo que necesitan. En ese contexto, sumar un fertilizante suave puede marcar la diferencia en la recuperación del jardín sin provocar estrés adicional.

A partir de acá, los especialistas empiezan a mirar hacia soluciones simples. Investigaciones del INTA señalan que los fertilizantes líquidos de bajo impacto favorecen la actividad biológica del suelo. En jardinería , uno de los más accesibles es el agua de arroz.

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba explican que el agua de arroz contiene almidones, vitaminas del complejo B y minerales que estimulan microorganismos beneficiosos. Estos organismos mejoran la disponibilidad de nutrientes para las plantas, favoreciendo la síntesis de clorofila, clave para recuperar el color verde del árbol en el jardín.

Incluso publicaciones de la FAO sobre manejo sustentable destacan el uso de residuos domésticos líquidos como complemento nutricional en sistemas vegetales de baja escala.

Cómo preparar y aplicar agua de arroz en árboles

En jardinería, la preparación es simple pero requiere cuidado. Usá agua de arroz sin sal ni condimentos. Puede ser la del primer lavado o la de cocción, siempre fría. Para árboles del jardín, se recomienda diluirla en partes iguales con agua potable.

Aplicá el fertilizante alrededor del tronco, sobre el suelo, una vez cada 10 a 15 días. No lo hagas en exceso: demasiada humedad puede empeorar el amarillamiento de las hojas. En plantas jóvenes o debilitadas, este aporte suave ayuda a recuperar vigor sin forzar el crecimiento.

Un error común que impide la recuperación

Uno de los errores más frecuentes en jardinería es confundir clorosis con falta de agua. Regar más no siempre soluciona el problema y puede agravar la situación. El equilibrio entre riego, suelo aireado y nutrientes es clave para que las plantas del jardín vuelvan a verse sanas.

Con constancia y observación, el agua de arroz se transforma en un aliado inesperado. Un gesto cotidiano, económico y sustentable que puede devolverle la vida a un árbol enfermo y restaurar el verde que define a un jardín saludable.