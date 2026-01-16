16 de enero de 2026 - 09:34

Hojas amarillas en los árboles: el fertilizante casero que puede devolverles el verde

En jardín y jardinería doméstica, un fertilizante natural mejora árboles y plantas con hojas amarillas sin usar productos químicos.

En jardín y jardinería, estas plantas recuperan color con agua de arroz

En jardín y jardinería, estas plantas recuperan color con agua de arroz

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

En jardín y jardinería, estas plantas protegen entradas del calor e insectos

La planta que conviene tener cerca de la puerta: ahuyenta insectos y resiste el calor

Por Ignacio Alvarado
no lo tires: hace este fertilizante casero y recupera el color de tus plantas

No lo tires: hacé este fertilizante casero y recuperá el color de tus plantas

Por Ignacio Alvarado

Las hojas pierden su verde intenso cuando fallan procesos básicos como la absorción de nutrientes o el equilibrio del suelo. En muchos casos, el problema no está en plagas visibles, sino en carencias silenciosas que avanzan lento y debilitan al árbol dentro del jardín.

image
En jard&iacute;n y jardiner&iacute;a, estas plantas recuperan color con agua de arroz

En jardín y jardinería, estas plantas recuperan color con agua de arroz

Dentro de la jardinería, el amarillamiento foliar se conoce como clorosis. Afecta tanto a plantas ornamentales como a frutales y árboles de sombra. Puede aparecer por exceso de riego, compactación del suelo o falta de nutrientes esenciales como nitrógeno y hierro.

En entornos urbanos, el suelo suele estar empobrecido o alterado por obras, lo que dificulta que las plantas absorban lo que necesitan. En ese contexto, sumar un fertilizante suave puede marcar la diferencia en la recuperación del jardín sin provocar estrés adicional.

El fertilizante casero que devuelve el color

A partir de acá, los especialistas empiezan a mirar hacia soluciones simples. Investigaciones del INTA señalan que los fertilizantes líquidos de bajo impacto favorecen la actividad biológica del suelo. En jardinería, uno de los más accesibles es el agua de arroz.

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba explican que el agua de arroz contiene almidones, vitaminas del complejo B y minerales que estimulan microorganismos beneficiosos. Estos organismos mejoran la disponibilidad de nutrientes para las plantas, favoreciendo la síntesis de clorofila, clave para recuperar el color verde del árbol en el jardín.

image
En jard&iacute;n y jardiner&iacute;a, estas plantas recuperan color con agua de arroz

En jardín y jardinería, estas plantas recuperan color con agua de arroz

Incluso publicaciones de la FAO sobre manejo sustentable destacan el uso de residuos domésticos líquidos como complemento nutricional en sistemas vegetales de baja escala.

Cómo preparar y aplicar agua de arroz en árboles

En jardinería, la preparación es simple pero requiere cuidado. Usá agua de arroz sin sal ni condimentos. Puede ser la del primer lavado o la de cocción, siempre fría. Para árboles del jardín, se recomienda diluirla en partes iguales con agua potable.

Aplicá el fertilizante alrededor del tronco, sobre el suelo, una vez cada 10 a 15 días. No lo hagas en exceso: demasiada humedad puede empeorar el amarillamiento de las hojas. En plantas jóvenes o debilitadas, este aporte suave ayuda a recuperar vigor sin forzar el crecimiento.

image
En jard&iacute;n y jardiner&iacute;a, estas plantas recuperan color con agua de arroz

En jardín y jardinería, estas plantas recuperan color con agua de arroz

Un error común que impide la recuperación

Uno de los errores más frecuentes en jardinería es confundir clorosis con falta de agua. Regar más no siempre soluciona el problema y puede agravar la situación. El equilibrio entre riego, suelo aireado y nutrientes es clave para que las plantas del jardín vuelvan a verse sanas.

Con constancia y observación, el agua de arroz se transforma en un aliado inesperado. Un gesto cotidiano, económico y sustentable que puede devolverle la vida a un árbol enfermo y restaurar el verde que define a un jardín saludable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Este cuidado constante ayuda a que el rosal se mantenga sano durante toda la temporada en el jardín.

Cómo evitar las rosas con plagas en el jardín: un aceite es la solución

Por Lucas Vasquez
En jardín y jardinería, estas plantas mejoran descanso y reducen mosquitos nocturnos

La planta ideal para el dormitorio en verano: ayuda a espantar mosquitos y requiere poco riego

Por Ignacio Alvarado
El jardín puede transformarse en un refugio vivo, donde la naturaleza se manifiesta a través del canto de los pájaros.

Zorzales y canarios visitarán el jardín de casa si siembra 2 tipos de semillas en verano

Por Lucas Vasquez
no la tires mas: el agua de la remolacha tiene este poder para tus plantas y vos lo dejas ir por la caneria

No la tires más: el agua de la remolacha tiene este poder para tus plantas y vos lo dejás ir por la cañería

Por Daniela Leiva