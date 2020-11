“High Grace”, “Sierras girls” y “Get out if you can”: la insólita campaña de turismo de Córdoba para atraer extranjeros

La página web oficial del área de Turismo de Córdoba sorprendió en las últimas horas con unas traducciones de ciudades turísticas con el fin de atraer visitantes extranjeros. En las redes sociales, por supuesto, los usuarios les dedicaron memes y bromas alusivas por lo insólito que se leía.

“High Grace” (Alta Gracia), “Get out if you can” (Salsipuedes), “Nerd” (Nono), “Garotas serranas” o “Sierras girls” (Sierras chicas) y “Skirt” (La Falda) fueron algunas de las traducciones a diferentes idiomas que sorprendieron a los internautas. El chiste, claro está, es por la falta de adaptación de los vocablos regionales, dejando una traducción automática y rara.

De seguir con la lista, Cruz del Eje aparece como “Axis Cross”, Falda del Carmen es “Carmen Skirt” y Capilla del Monte es “Chapel of the Mount”.

En Twitter, los usuarios dejaron infinidad de burlas sobre la traducción, dado que solamente las autoridades se confiaron en lo que hace Google Translate.

Después de la polémica viral, desde la Agencia Córdoba Turismo explicaron a La Voz que el portal “utiliza Google Translate para la traducción de contenidos a distintas lenguas, que si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países”.

Fuentes del gobierno cordobés indicaron que esta traducción automática se eligió después de un “análisis de posibilidades técnicas y de distintas propuestas de traducción realizadas por personas e instituciones especialistas en el tema”.

“La gran cantidad de contenidos, la frecuencia de actualización de los mismos, y el público objetivo del destino, fueron razones por las que se decidió utilizar Google Translate como una posibilidad más de colaborar con la comprensión del contenido, sin pretender de ninguna manera ser una traducción fiel y exacta de los mismos”, dijeron.

Asimismo anticiparon que en cuanto la situación lo permita “se implementará una mejora en la traducción con un sistema mixto, que combina herramientas automáticas con correcciones de prueba realizadas por hablantes nativos como una forma de mejorar la calidad de la traducción y comunicarse más eficientemente con la audiencia que habla otras lenguas”.