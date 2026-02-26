26 de febrero de 2026 - 11:23

Hamburguesas de pollo y espinaca: la solución a tus almuerzos de forma fácil y nutritiva

Esta comida es perfecta para los que buscan una opción saludable, práctica y deliciosa que se adapte a cualquier momento del día.

Por Alejo Zanabria

Las hamburguesas de pollo y espinaca se convirtieron en una opción saludable, práctica y deliciosa para quienes buscan incorporar proteínas magras y vegetales a su dieta sin renunciar al sabor. Esta receta ganó popularidad por su sencillez, su perfil nutricional equilibrado y su versatilidad en la cocina cotidiana.

Los componentes de estas hamburguesas de pollo y espinaca no solo aportan sabor, sino también una buena dosis de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. La espinaca, por ejemplo, es rica en hierro, calcio y antioxidantes, mientras que el pollo es una fuente magra de proteína de alta calidad. Los huevos, por su parte, actúan como aglutinantes naturales, dando cohesión a la mezcla sin necesidad de harinas ni pan rallado.

Ingredientes:

  • 1 pechuga de pollo en trozos.
  • 2 huevos.
  • 1 taza de cebolla picada.
  • 1 taza de espinaca picada.
  • sal y pimienta.
Paso a paso para hacer esta comida

  1. Lo primero que hay que hacer es colocar un poco de aceite en una sartén y saltear la cebolla junto con la espinaca. Esta cocción previa potencia los sabores y reduce el volumen de los vegetales, facilitando su integración final.
  2. En otro recipiente, se deben procesar los trozos de pechuga de pollo junto con los huevos hasta obtener una pasta homogénea.
  3. Una vez procesado el pollo, transferís la mezcla a un bol e incorporás los vegetales cocidos, junto con sal y pimienta.
  4. Colocar cucharadas de la mezcla dentro de los aros, tapar la sartén y cocinarar a fuego medio. Tras unos minutos, se retira del fuego y dar vuelta cada hamburguesa con una espátula.

El resultado son hamburguesas jugosas, con un color verde vibrante y un aroma que combina lo vegetal con lo ahumado del pollo salteado. Podés servirse solas, acompañadas de ensaladas, dentro de panes integrales o incluso como parte de un plato más elaborado. Una de las ventajas de esta receta es su adaptabilidad.

