Hallazgo inesperado: una niña encontró un "amuleto" de 3.800 años, clave de la Edad del Bronce

Las autoridades confirmaron el hallazgo de un artefacto excepcional de la Edad del Bronce en un yacimiento arqueológico ubicado en el centro de Israel . Las pruebas determinaron que el objeto tiene una antigüedad cercana a los 3.800 años y constituye una evidencia concreta de la influencia egipcia en la antigua Canaán, una región clave en la historia del Cercano Oriente.

En enero de 2026 el descubrimiento sorprendió incluso a los especialistas . No surgió de una excavación planificada ni del trabajo sistemático de arqueólogos, sino de un hecho completamente fortuito.

A finales de 2025, una niña de tres años llamada Ziv encontró lo que parecía ser una simple piedra mientras recorría Tel Azekah junto a su familia. Ese gesto casual derivó en uno de los hallazgos más comentados de los últimos meses.

Tel Azekah es una colina arqueológica de 372 metros de altura situada en el Parque Británico, en la región de Shephelah . El sitio es conocido por su relevancia estratégica en relatos bíblicos vinculados al valle de Elah.

En la actualidad, el yacimiento alberga varias excavaciones que sacaron a la luz fortificaciones, templos y restos correspondientes a los períodos persa y helenístico .

Cómo fue el hallazgo arqueológico de la niña

La familia caminaba por un sendero del parque cuando Ziv tomó del suelo una de las miles de piedras que la rodeaban. Esa elección al azar resultó decisiva. “De las 7.000 piedras que había a su alrededor, cogió una. Luego quitó la arena y vio que había algo diferente en ella”, relató Omer Nitzan, hermana mayor de la niña, en un video traducido.

“Cuando la frotó y le quitó la arena, vimos que tenía algo diferente”, continuó. “Llamé a mis padres para que vinieran a ver la hermosa piedra y nos dimos cuenta de que habíamos descubierto un hallazgo arqueológico”.

Tras el hallazgo, la familia dio aviso a la Autoridad de Antigüedades de Israel, que comunicó el hecho a través de Facebook. Los especialistas identificaron el objeto como un escarabajo cananeo de la Edad del Bronce Medio. Según explicaron, estos elementos se utilizaban como amuletos y sellos y solían aparecer en tumbas, edificios públicos y viviendas.

Las excavaciones en Tel Azekah, ubicado a unos 30 kilómetros de Jerusalén, llevan más de una década y aportaron información clave sobre la Edad del Bronce Media y Tardía. El escarabajo hallado por Ziv se suma a una serie de objetos que refuerzan la presencia egipcia en la zona, entre ellos vasijas rituales, sellos de estilo faraónico y estatuas egipcias.