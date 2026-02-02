Arqueólogos descubrieron herramientas de 3 millones de años: no fueron hechas por nuestros antepasados

Durante décadas, la arqueología sostuvo que la capacidad de fabricar herramientas de piedra era exclusiva de los primeros representantes del género Homo. Sin embargo, una investigación reciente realizada en África desafía esa certeza y abre un nuevo capítulo en la evolución humana.

El descubrimiento de herramientas con una antigüedad de 3 millones de años, asociadas a una especie que no pertenece a nuestros antepasados directos, obliga a replantear quiénes fueron los verdaderos pioneros de la tecnología prehistórica.

El hallazgo se produjo en Nyayanga, un yacimiento arqueológico ubicado en el suroeste de Kenia, cerca del lago Victoria. Allí, entre los años 2014 y 2022, un equipo internacional de arqueólogos llevó adelante excavaciones que sacaron a la luz más de 300 herramientas de piedra, elaboradas principalmente con cuarzo y riolita.

El hallazgo de estas herramientas amplía el mapa de la inteligencia prehistórica.

Los análisis determinaron que estos artefactos tienen una antigüedad cercana a los 3 millones de años, lo que los convierte en algunos de los instrumentos de piedra más antiguos jamás encontrados.

Estas herramientas pertenecen a la tradición Oldowan, considerada la forma más primitiva de tecnología lítica conocida hasta ahora.

Lo que hace excepcional a este descubrimiento es el contexto en el que aparecieron

Las herramientas fueron encontradas junto a fósiles de Paranthropus, un homínido primitivo que vivió hace aproximadamente 2,9 millones de años. Hasta ahora, esta especie era vista como un pariente lejano de los humanos modernos, pero no como un posible usuario de herramientas.

La asociación directa entre estos instrumentos y los restos fósiles destaca que Paranthropus podría haber tenido habilidades técnicas mucho más desarrolladas de lo que se creía, lo que modifica de manera profunda la narrativa tradicional sobre la evolución humana.

Paranthropus y el uso de herramientas: una hipótesis impensada

Durante mucho tiempo, los científicos consideraron que solo especies tempranas del género Homo, como Homo habilis, tenían la capacidad cognitiva necesaria para fabricar y utilizar herramientas de piedra.

En ese marco, Paranthropus era visto como un homínido robusto, con grandes mandíbulas y dientes, adaptado a procesar alimentos mediante la fuerza física más que a través de tecnología.

El descubrimiento en Nyayanga desafía directamente esa idea. Junto a los fósiles de Paranthropus, los investigadores hallaron huesos de animales con marcas claras de corte y procesamiento, señales inequívocas de carnicería realizada con herramientas de piedra.

Este conjunto de evidencias indica que estos homínidos no solo usaban herramientas, sino que sabían aplicarlas de forma funcional para acceder a recursos alimenticios complejos.

Según explicó Emma Finestone, paleoantropóloga del Museo de Historia Natural de Cleveland e integrante del equipo de investigación, la evidencia contradice la creencia histórica de que Paranthropus no utilizaba herramientas.

El hallazgo cree que la capacidad de fabricar y usar instrumentos pudo haber surgido en múltiples linajes de homínidos, y no exclusivamente en aquellos que dieron origen al ser humano moderno.

Las herramientas Oldowan y su impacto en la historia temprana

Las herramientas encontradas en Nyayanga forman parte de la tradición Oldowan, considerada uno de los primeros grandes hitos tecnológicos de la humanidad.

Aunque su diseño es simple (principalmente lascas afiladas y núcleos de piedra), representaron un cambio radical en la forma en que los homínidos interactuaban con su entorno.

Estas herramientas se utilizaban para cortar, raspar y procesar carne, lo que permitió acceder a nuevas fuentes de alimento y favoreció el desarrollo cognitivo. La tecnología Oldowan se expandió por África y, más tarde, por otras regiones del mundo durante más de un millón de años.

El descubrimiento de herramientas de 3 millones de años en Kenia plantea una revolución conceptual en la historia de la evolución humana. La evidencia cree que la fabricación y el uso de herramientas no fue una habilidad exclusiva de nuestros antepasados directos, sino una capacidad compartida por otros homínidos como Paranthropus.