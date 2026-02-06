Hacelo vos mismo: el organizador vertical con retazos de tela que libera espacio en la cocina

En muchas cocinas, el problema no es la falta de muebles, sino el mal aprovechamiento del espacio disponible. Cajones llenos, alacenas saturadas y objetos pequeños que se pierden son parte del día a día. Frente a este escenario, las manualidades aparecen como una solución accesible y funcional.

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Reciclaje: guardá los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Entre los trucos que más adeptos suman, el organizador vertical con retazos de tela se destaca por su practicidad. No requiere grandes conocimientos de costura, se adapta a cualquier cocina y permite reutilizar telas que suelen quedar olvidadas en casa.

Además de ser decorativo, este organizador libera superficies y mejora el orden del hogar , algo clave en ambientes chicos.

La idea consiste en crear bolsillos verticales con retazos de tela resistente —como jean, lona o gabardina— unidos sobre una base del mismo material. El organizador se cuelga detrás de una puerta, en una pared libre o al costado de la heladera con ganchos adhesivos.

Solo necesitás una pieza de tela base, varios retazos para los bolsillos, hilo resistente y una barra o varilla para colgar. Los bolsillos se cosen uno debajo del otro, dejando espacio suficiente para guardar repasadores, utensilios livianos, bolsas reutilizables o especieros.

image Manualidades prácticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Este truco permite personalizar tamaños y colores según el espacio disponible, algo que no siempre ofrecen los organizadores comprados.

Más orden sin ocupar cajones ni mesadas

El mayor beneficio de este organizador vertical es que aprovecha superficies que suelen quedar inutilizadas. Al liberar cajones y mesadas, la cocina se vuelve más funcional y fácil de mantener.

Usos recomendados:

Sirve para guardar cucharones, guantes de cocina, film, papel aluminio o incluso frutas livianas. Todo queda a la vista y al alcance, lo que agiliza las tareas diarias.

image Manualidades prácticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Este proyecto de manualidades no solo mejora el hogar, sino que también promueve un consumo más consciente. Reutilizar telas, evitar compras innecesarias y sumar orden con creatividad convierte a este organizador en un aliado perfecto para la cocina moderna.