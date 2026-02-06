Hacelo vos mismo: el organizador vertical con retazos de tela que libera espacio en la cocina

Entre los trucos que más adeptos suman, el organizador vertical con retazos de tela se destaca por su practicidad. No requiere grandes conocimientos de costura, se adapta a cualquier cocina y permite reutilizar telas que suelen quedar olvidadas en casa.
Además de ser decorativo, este organizador libera superficies y mejora el orden del hogar, algo clave en ambientes chicos.
Un proyecto simple que se adapta a cualquier cocina
La idea consiste en crear bolsillos verticales con retazos de tela resistente —como jean, lona o gabardina— unidos sobre una base del mismo material. El organizador se cuelga detrás de una puerta, en una pared libre o al costado de la heladera con ganchos adhesivos.
Cómo hacerlo:
Solo necesitás una pieza de tela base, varios retazos para los bolsillos, hilo resistente y una barra o varilla para colgar. Los bolsillos se cosen uno debajo del otro, dejando espacio suficiente para guardar repasadores, utensilios livianos, bolsas reutilizables o especieros.
Este truco permite personalizar tamaños y colores según el espacio disponible, algo que no siempre ofrecen los organizadores comprados.
Más orden sin ocupar cajones ni mesadas
El mayor beneficio de este organizador vertical es que aprovecha superficies que suelen quedar inutilizadas. Al liberar cajones y mesadas, la cocina se vuelve más funcional y fácil de mantener.
Usos recomendados:
Sirve para guardar cucharones, guantes de cocina, film, papel aluminio o incluso frutas livianas. Todo queda a la vista y al alcance, lo que agiliza las tareas diarias.
Este proyecto de manualidades no solo mejora el hogar, sino que también promueve un consumo más consciente. Reutilizar telas, evitar compras innecesarias y sumar orden con creatividad convierte a este organizador en un aliado perfecto para la cocina moderna.