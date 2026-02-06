6 de febrero de 2026 - 10:10

Hacelo vos mismo: el organizador vertical con retazos de tela que libera espacio en la cocina

Con un truco de manualidades simple y económico, este organizador vertical optimiza el hogar y suma orden en la cocina.

Manualidades prácticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Manualidades prácticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

reciclaje: guarda los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Reciclaje: guardá los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera
si tenes cables usb viejos, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Andrés Aguilera

Entre los trucos que más adeptos suman, el organizador vertical con retazos de tela se destaca por su practicidad. No requiere grandes conocimientos de costura, se adapta a cualquier cocina y permite reutilizar telas que suelen quedar olvidadas en casa.

Además de ser decorativo, este organizador libera superficies y mejora el orden del hogar, algo clave en ambientes chicos.

Un proyecto simple que se adapta a cualquier cocina

La idea consiste en crear bolsillos verticales con retazos de tela resistente —como jean, lona o gabardina— unidos sobre una base del mismo material. El organizador se cuelga detrás de una puerta, en una pared libre o al costado de la heladera con ganchos adhesivos.

Cómo hacerlo:

Solo necesitás una pieza de tela base, varios retazos para los bolsillos, hilo resistente y una barra o varilla para colgar. Los bolsillos se cosen uno debajo del otro, dejando espacio suficiente para guardar repasadores, utensilios livianos, bolsas reutilizables o especieros.

image
Manualidades pr&aacute;cticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Manualidades prácticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Este truco permite personalizar tamaños y colores según el espacio disponible, algo que no siempre ofrecen los organizadores comprados.

Más orden sin ocupar cajones ni mesadas

El mayor beneficio de este organizador vertical es que aprovecha superficies que suelen quedar inutilizadas. Al liberar cajones y mesadas, la cocina se vuelve más funcional y fácil de mantener.

Usos recomendados:

Sirve para guardar cucharones, guantes de cocina, film, papel aluminio o incluso frutas livianas. Todo queda a la vista y al alcance, lo que agiliza las tareas diarias.

image
Manualidades pr&aacute;cticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Manualidades prácticas: un truco textil para el hogar que ordena la cocina y ahorra espacio.

Este proyecto de manualidades no solo mejora el hogar, sino que también promueve un consumo más consciente. Reutilizar telas, evitar compras innecesarias y sumar orden con creatividad convierte a este organizador en un aliado perfecto para la cocina moderna.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes cintas vhs viejas, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta maravillosa idea

Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes manteles viejos, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda los broches de ropa viejos y transformalos en un increible adorno para tu hogar

Reciclaje: guardá los broches de ropa viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera
si tenes remeras viejas, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés remeras viejas, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Andrés Aguilera