Reciclaje: guardá los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Los auriculares viejos, esos que dejaron de funcionar de un lado o quedaron obsoletos, suelen terminar en un cajón o directamente en la basura. Sin embargo, su forma curva, los cables flexibles y el diseño reconocible permiten el reciclaje, para convertirlos en una lámpara decorativa original, ideal para sumar personalidad a un escritorio, una biblioteca o un rincón del hogar.
Aunque ya no funcionen, tienen varias ventajas claras:
Forma envolvente, perfecta para enmarcar una luz
Cables flexibles, fáciles de acomodar
Diseño moderno que no parece reciclado
Tamaño ideal para lámparas chicas o de apoyo
Además, casi todas las casas tienen al menos un par guardado.
El proyecto: lámpara decorativa hecha con auriculares
La idea es reutilizar los auriculares como estructura visible de una lámpara, dejando que rodeen o sostengan una bombilla LED. El resultado es una pieza decorativa con estética moderna, ideal para espacios creativos.
Funciona muy bien como:
Lámpara de escritorio
Luz de apoyo en una biblioteca
Lámpara decorativa en un estudio
Detalle original en un cuarto juvenil
Materiales que vas a necesitar
Todo es simple y fácil de conseguir:
Auriculares viejos
Portalámpara con cable
Bombilla LED (mejor luz cálida)
Base (madera, metal o un objeto pesado)
Pegamento fuerte o soporte simple
Importante: usar siempre bombillas LED, que no levantan calor.
Cómo hacer el reciclaje paso a paso
Limpialos bien y revisá que mantengan su forma.
Colocá el portalámpara sobre la base elegida.
Acomodá los auriculares rodeando o sosteniendo la bombilla.
Ajustá con pegamento o soporte para que queden firmes.
Conectá y probá la luz.
Dónde queda mejor este adorno reciclado
Esta lámpara reciclada funciona especialmente bien en: