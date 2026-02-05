Reciclaje: guardá los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Los auriculares viejos, esos que dejaron de funcionar de un lado o quedaron obsoletos, suelen terminar en un cajón o directamente en la basura. Sin embargo, su forma curva, los cables flexibles y el diseño reconocible permiten el reciclaje, para convertirlos en una lámpara decorativa original, ideal para sumar personalidad a un escritorio, una biblioteca o un rincón del hogar.