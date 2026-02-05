5 de febrero de 2026 - 14:20

Reciclaje: guardá los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Reciclaje. Los auriculares en desuso pueden transformarse en una lámpara decorativa original, ideal para sumar diseño y estilo al hogar.

Por Andrés Aguilera

Los auriculares viejos, esos que dejaron de funcionar de un lado o quedaron obsoletos, suelen terminar en un cajón o directamente en la basura. Sin embargo, su forma curva, los cables flexibles y el diseño reconocible permiten el reciclaje, para convertirlos en una lámpara decorativa original, ideal para sumar personalidad a un escritorio, una biblioteca o un rincón del hogar.

Por qué los auriculares sirven para este proyecto

Aunque ya no funcionen, tienen varias ventajas claras:

  • Forma envolvente, perfecta para enmarcar una luz

  • Cables flexibles, fáciles de acomodar

  • Diseño moderno que no parece reciclado

  • Tamaño ideal para lámparas chicas o de apoyo

Además, casi todas las casas tienen al menos un par guardado.

El proyecto: lámpara decorativa hecha con auriculares

La idea es reutilizar los auriculares como estructura visible de una lámpara, dejando que rodeen o sostengan una bombilla LED. El resultado es una pieza decorativa con estética moderna, ideal para espacios creativos.

Funciona muy bien como:

  • Lámpara de escritorio

  • Luz de apoyo en una biblioteca

  • Lámpara decorativa en un estudio

  • Detalle original en un cuarto juvenil

Materiales que vas a necesitar

Todo es simple y fácil de conseguir:

  • Auriculares viejos

  • Portalámpara con cable

  • Bombilla LED (mejor luz cálida)

  • Base (madera, metal o un objeto pesado)

  • Pegamento fuerte o soporte simple

Importante: usar siempre bombillas LED, que no levantan calor.

Cómo hacer el reciclaje paso a paso

  • Limpialos bien y revisá que mantengan su forma.

  • Colocá el portalámpara sobre la base elegida.

  • Acomodá los auriculares rodeando o sosteniendo la bombilla.

  • Ajustá con pegamento o soporte para que queden firmes.

  • Conectá y probá la luz.

Dónde queda mejor este adorno reciclado

Esta lámpara reciclada funciona especialmente bien en:

  • Escritorios

  • Estudios creativos

  • Dormitorios juveniles

  • Livings modernos

