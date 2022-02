Habló la ex de Eduardo Fort y opinó sobre Felipe y Marta Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

Tras la muerte de Gustavo Martínez, el tutor legal de Felipe y Marta Fort luego de la muerte de Ricardo Fort, se abrieron varios interrogantes entorno a la familia. Principalmente después de que el joven de 17 años escribió duros mensajes en contra de la persona en quien su padre confió para que los cuide a él y a su hermana melliza.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, fueron las duras palabras que Felipe Fort escribió donde no nombró a Gustavo Martínez.

A Felipe se lo vio con cara de angustiado, pero sereno

Luego, aclaró que “una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, agregó el joven.

Karina Antoniali, la ex esposa de Eduardo Fort, habló de los hijos de Ricardo Fort

Fue en ese contexto que el cronista de Intrusos, Alejandro Guatti, habló con Karina Antoniali, la ex esposa de Eduardo Fort a la salida del velatorio de quien fue uno de los más íntimos amigos del empresario.

“No lo podía creer. Me enteré por mensaje de texto. No lo podía creer hasta que no hablé con Eduardo y me lo dijo, no lo podía creer”, comentó sobre cómo se enteró de la triste noticia.

Luego, el periodista le preguntó qué opinaba sobre los mensajes de Felipe y Martita a horas de la muerte de Gustavo Martínez. “Son adolescentes. Yo tengo mellizos adolescentes y todos los adolescentes son rebeldes. No hablé con ellos, pero yo calculo que están sintiendo esa pérdida y que después la van a asimilar”, respondió Antoniali.

“Los sobrinos de Gustavo estaban muy dolidos por esos mensajes y por las actitudes de la familia. ¿Te sorprende?”, preguntó entonces el movilero. Y Karina dijo: “Poco. Esto todavía no terminó. Gus todavía está acá. Yo solo hablé con mi ex marido, que está muy sorprendido”.

“Felipe y Marta hacen lo que ellos quieren. No son mayores de edad, pero ya tienen 17 años así que si lo hicieron… Son chicos”, volvió a manifestar Karina sobre la actitud pública de los jóvenes.

Los hijos de Fort no asistieron a velatorio, pero al día siguiente se encontraron en el cementerio con la familia de Gustavo Martínez y se fundieron en un abrazo con la madre de su ex tutor legal. “No sé si Eduardo está enojado con todo esto”, cerró Antoniali en el breve diálogo que mantuvo con Intrusos.