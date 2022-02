El destino que elegirá Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

La sorpresiva muerte de Gustavo Martínez solo diez días antes de que los mellizos Felipe y Martita Fort cumplan los 18 años, causó gran conmoción y se puso el foco de la atención en los planes que tenían los hijos de Ricardo Fort una vez lograda la emancipación.

Sin embargo, hasta ahora lo único que los jóvenes habrían cancelado es la fiesta de su cumpleaños, que se llevaría a cabo en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, el próximo fin de semana. Lo demás es, hasta el momento, una incógnita.

Felipe Fort

Sin embargo, Felipe ya había expresado que su plan, al cumplir la mayoría de edad, era mudarse a Miami y comenzar a ser parte activa de la compañía familiar, pero siempre desde su nueva residencia.

El próximo 25 de febrero Martita y Felipe tendrán acceso a la parte de los bienes que les dejó su padre, heredando el 33% de la fortuna familiar (que comparten con sus tíos Eduardo y Jorge, dueños de las otras terceras partes). Y ya ambos habían manifestado su deseo de irse a vivir al exterior del país, razón que inclusive podría haber entristecido a su tutor, Gustavo Martínez quien a partir de la mayoría de edad de los chicos, quedaba “aparentemente” sin tarea para cumplir.

felipe, desde antes del fatal desenlace de Martínez, ya había manifestado su deseo de comprarse un pent house en Miami. En su cuenta de Instagram, el adolescente mostró una imagen de un departamento vidriado que le había gustado: ubicado en un moderno complejo de edificios, se trataba de un lujoso lugar con amplios ventanales, pileta y un vestidor inmenso para guardar más de mil pares de zapatos.

En la publicación, el adolescente, que se inclina hacia el mundo de los negocios y hasta se mencionó que estudiaría administración de empresas, decía que el departamento aún no era de él. “Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta. Quiero trabajar para llegar a esto y a más”, escribió en su red social. Y agregó: “Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá”.

Felipe Fort mostró el penthouse que desearía comprarse

Días después, desde Intrusos, ampliaron la información. Fue la corresponsal Lucía Ugarte quien contó: “Vino hace unos meses y se enamoró de un penthouse en Chateau Beach Residences. Muy exclusivo. Tiene piscina, microcine y hasta un escenario en donde ella (Martita Fort) podría hacer una performance”, explicó la periodista.

Ugarte también dijo que a Felipe se lo ve “muy interesado en los negocios” y que fue Gabriel Rydz, expareja de Ricardo Fort, quien lo acompañó en el proceso para buscar una nueva propiedad. “Felipe dijo que ese departamento va a ser suyo y que hizo un block de notas en donde se pone los objetivos y uno de ellos es ganárselo por mérito propio”, añadió la periodista.

Luego especificó cuáles eran los planes de Felipe. “En un momento se dijo que iba a estudiar Administración de Empresas en Buenos Aires, pero es una realidad que va a instalarse un cien por ciento en Miami. Dicen que manejaría la empresa de forma virtual desde acá y que se metería en el negocios de los bienes raíces porque el real state genera mucha plata”.