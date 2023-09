Habló el motociclista atropellado en medio de la pelea de taxistas en Palermo

Habló el motociclista que quedó en medio de una violenta pelea entre dos taxistas en Palermo. Miguel Alejandro fue atropellado por uno de los choferes que quedaron grabados en un video.

“No me acuerdo mucho, solo sé que volé. Salí volando contra la vereda, me di contra el poste de luz y quedé tirado en el piso. Empecé a tomar un poco más de noción cuando me quería parar y la gente me decía no lo hiciera”, contó Miguel a Infobae.

“Cuando llego y veo que tengo dos autos mínimo parados delante de mí, pensé que un taxista había frenado como siempre hacen, que se ponen en doble fila para levantar o bajar un cliente. Pensé que los dos habían hecho lo mismo, no que pasaba lo que estaba pasando”, agregó.

“De repente escuché algo que salía a toda velocidad y miré por el costado. Pero cuando miro ya lo tenía al lado mío. Lo único que me dio el tiempo fue a levantar las piernas. Me chocó del costado de la parte de atrás, como se ve en el video. Me dislocó el hombro, la clavícula y en la pierna tengo un dolor inmenso abajo en el talón”, continuó.

“No me acuerdo mucho, nada más que volé. Después ya me acuerdo en la ambulancia que habrá llegado a los 15, 20 minutos. La Policía creo que también (llegó) a los 15, 20 minutos. Eso fue lo único que me puedo acordar”, dijo.

Violenta pelea entre taxistas

El incidente ocurrió el sábado pasado en Palermo. El video comienza con dos taxistas intercambiando insultos y golpes en medio de una acalorada disputa. Un tercer hombre intenta separar a los hombres, pero resulta ser en vano.

En un momento, cuando parecía que la situación se calmaba, uno de los taxistas decide atacar el taxi del otro, golpeándolo repetidamente. Luego este mismo hombre se sube a su vehículo y acelera bruscamente.

La pelea da un giro aún más dramático cuando el taxista que se encuentra al volante de su vehículo embiste violentamente a un motociclista que transitaba por la zona, arrojándolo a la vereda.

Seguí leyendo