Gritos, insultos y amenazas: La feroz pelea de los participantes de Gran Hermano por la prueba semanal

Este jueves se vivió un momento de tensión en una convulsionada casa de Gran Hermano cuando los participantes tuvieron como misión cumplir la prueba semanal que les da la oportunidad de conseguir muhísimas provisiones para su subsistencia y también de ver los partidos de la Selección Argentina.

Esta semana los 12 consucrsantes tenían como meta dividirse en 2 grupo de 6 perosnas, los cuales cada unidad debían acostarse en una cama y permanecer por un tiempo determinado. La idea era que ninguno se bajara, al menos que lo evitaran lo más posible.

La prueba semanal en Gran Hermano

Cada grupo se encontraba en habitaciones distintas y desde allí se gritaban para mantenerse al tanto de lo que ocurría. La situación venía normal hasta que Maxi empujó a Alfa y allí los de la pieza contigua se enfurecieron, exigiendo compromiso del hombre de 61 años.

Tensa pelea en Gran Hermano

Tanto el Conejo como Romina abandonaron la prueba para ir a recriminar al otro grupo la falta de compromiso: “Hace más de tres o cuatro juegos que vengo bancándome de estar 24 horas parado como un cul... Estaba dele pedalear porque hay dos o tres que no hacen nada, Alfa que hace tres juegos que está golpeado y no hace nada.... Siempre tengo que poner el hombro por todos”, reclamó Conejo.

Alfa, que estaba en la cocina, escuchó lo que dijo su compañero y se asomó a las habitaciones y dijo: “Para para para, yo hace tres juegos que estoy aportando. No me busqués, vamos a decir la verdad, ahora me tiraron. La pu... que te parió pelot...”.

Alexis no soportó a su compañero y gritó enfurecido: “Para la con... de tu hermana, hijo de pu... ¿quién te crees que sos?, chupame la pi...”.

Luego Walter, abrumado por la situación, amenazó con irse, una vez más como hace todas las semanas, pero en esta ocasión Agustín no se le quedó callado y le dijo que lo haga si tiene ganas. Frodo lo desafió aún más y le remarcó que no lo haría, ya que su estrategia es dar lástima y que para colmo, la estaba haciendo mal.

El cruce entre Nacho y Romina

Tras el cruce entre Alexis y Alfa por qué había abandonado el juego, Nacho alegó que Romina también había tenido la culpa, lo que ocasionó otra situación de griterio.

Ante esta situación, Romina terminó llorando de manera desconsolada y fue Alfa quien la consoló.