Santiago del Moro se defendió de las críticas de Jorge Rial sobre su rol como conductor de Gran Hermano

Gran Hermano es un programa que se ha caracterizado por el escándalo constante, aunque es necesario aclarar que esto no solo ocurre dentro de la casa, sino que afuera también se producen encontronazos y comentarios despectivos.

En las últimas horas fue el conductor del reality, Santiago del Moro, quien decidió contrarrestar las críticas por su desempeño en el programa y habló de los comentarios negativos, concretamente los de Jorge Rial, excondcutor del ciclo, que en su programa “Argenzuela” dijo que el actual animador de Telefe es “un chico raro”.

Al ser abordado por un móvil del programa de LAM y aseguró que: “Yo no estoy acá, después de tanto tiempo, para explicar quién soy. Esas cosas (por lo que dijo Rial) hay que preguntárselo a la persona que lo dice”.

Santiago del Moro le contestó a Rial

En el medio de una nota para LAM, Santiago del Moro reveló: “La verdad es que yo hablé con Jorge en su momento y con Mariano Peluffo, que fueron dos conductores que se hicieron cargo de este programa, para saber un poco cómo era conducir Gran Hermano, porque no es un programa más”.

Luego el animador destacó que Gran Hermano “es gigante por todo lo que te pasa como conductor, te atraviesa, te lleva puesto, te interpela todo tiempo. Pero la verdad es que no hay mucho más que eso. Yo no tengo nada para decir”.

Jorge Rial apuntó contra Telefe por "desgastar" a Santiago del Moro.

“No, porque cualquiera puede tener una opinión mía y no me importa nada. Hace mucho que no me importa, o he trabajado mucho en mi vida, para que no me importe la mirada del otro”, reveló ante los dichos de Rial.

“Actualmente tengo un programa número uno en la radio y, en este momento, número uno en la tele. Disfruto de eso y el resto, no me llega ni me importa. Pero no es por jugarla de relajado, simplemente no me importa”, agregó.

“En un momento de tanto trabajo, te empezás a desprender de esas cosas. Siempre se agradece lo bueno y la buena onda, el resto pasa y no pasa nada. No es algo que a mí me modifique ni que pueda hacer nada”, sentenció Santiago del Moro.