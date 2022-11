Quién es el mejor conductor de Gran Hermano según Gastón Trezeguet: Santiago del Moro o Jorge Rial

El rotundo éxito de Gran Hermano 2022 instaló el debate sobre quién es el mejor conductor del reality entre Santiago del Moro y Jorge Rial. Por su parte, Gastón Trezeguet se la jugó sin dudarlo, según Ciudad Magazine.

“Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros, con los participantes que salen”, enfatizó el participante de los debates del show de Telefe.

Gastón Trezeguet habñó sobre Jorge Rial y Santiago del Moro.

Luego, el estratega de la primera edición argentina de GH, que estuvo a cargo de Soledad Silveyra, concluyó en una nota que dio a La Nación: “Rial no era muy querido ni por los chicos ni por los de afuera. Es más, creo que hasta ahora le está pegando a Gran Hermano y ni es conductor”.

Gastón Trezeguet, panelista de El Debate de Gran Hermano

Por otra parte, sacando las polémicas de lado, Gastón Trezeguet se sinceró: “En realidad a mí lo que más me interesa es hacer bien mi trabajo que es de panelista en el programa, es lo que más me llena de satisfacción”.

Santiago del Moro respondió a las críticas por Gran Hermano 2022: “Tengo el programa número uno”

Santiago del Moro habló con LAM y explicó cómo reacciona frente a los comentarios negativos que escucha sobre su programa.

Gran Hermano 2022 está logrando niveles de audiencia impensados para los tiempos que corren, superando tanto en las galas como en los debates los 20 puntos de rating.

Santiago del Moro, conductor del ciclo de Telefe, destacó: “Estoy sorprendido con la repercusión del programa, pero feliz. Soy fanático del formato y, cuando me propusieron hacerlo el año pasado, me encantó”.

Santiago del Moro

Por otra parte, el conductor respondió a las críticas: “Todo lo que pasa afuera me parece bienvenido y trato de no colgarme, porque para hacer un programa que mida lo que mide Gran Hermano necesitás de todo esto también. No me lo tomo personal. Disfruto...”.

Finalmente, completó: “El programa no soy yo ni el rating es por mí. Circunstancialmente, me toca hacer el programa. Lo disfruto y me encanta que nos vaya bien. Soy parte de una maquinaria muy grande, me hago cargo de mi parte, me cago de risa y vamos para adelante”.