Gran Hermano: tres participantes sufren malestares estomacales y analizan el motivo de la intoxicación

Los últimos días han sido muy movilizantes para los participantes de Gran Hermano ya que se vivieron expulsiones, reingresos, Navidad, entre otras cosas. Intentando canalizar todas las emociones, un malestar llegó a ciertos participantes y nació la alerta dentro de la casa.

Esta mañana de miércoles, Julieta, Romina y Alfa amanecieron con malestares estomacales y la gravedad del asunto hizo surgir una gran incógnita entre los compañeros.

Alfa, Romina y Julieta tienen malestares estomacales.

Por su lado, Walter comentó que el dolor era tan intenso que se “doblaba” por el mismo. En cuanto a Romina, se negó completamente a probar bocado del pastel de papa que Lucila había preparado, actitud que repitió Julieta Poggio.

Lejos de pensar en alguna sustancia ingresada a la casa o una actitud malintencionada de un recién llegado, los participantes enfermos comenzaron a estudiar cúal podría ser la causa de los malestares.

En medio de una charla que se asimiló bastante a una discusión, La Tora comentó que podría tratarse de algún alimento que estuvo fuera de la heladera y lo comieron transcurridas las 24 horas. Muy diferente a esta fue la teoría de Walter, quien comentó que podía tratarse de las galletas recién horneadas de Romina.

Alfa no pudo contener sus emociones en la Navidad de "Gran hermano". (Captura Pluto TV)

“¿Sabés lo que pasa? Yo no critico pero no se puede seguir el ritmo que hay, que a las cuatro de la mañana se pone a hacer galletitas, come galletitas, no duermen, no descansan, el cuerpo pasa factura”, advirtió Alfa. Y concluyó diciendo: “La noche es para dormir, hablo en serio. Que nos quedemos charlando, tomando un café hasta la una y media de la mañana listo... pero una y media a la cama a dormir”.

Qué pasa si Maxi abandona la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano arde más fuerte que nunca: tras la expulsión de Juliana, su novio Maxi quedó destrozado y ya decidió abandonar el reality. El resto de los “hermanitos” se pregunta quien entrará si se va el cordobés.

Juliana, expulsada. (Captura "Gran hermano")

Este lunes 26 de diciembre, la voz de Gran Hermano le comunicó a Juliana que quedó expulsada del juego -había reingresado la semana pasada a través del Repechaje-.

El cordobés se largó a llorar luego de despedir a “Tini” y repitió varias veces: “Me quiero ir a la bos...”. Luego, ingresó al confesionario para hablar sobre su salida con la producción.

Si la salida se hace efectiva, ingresará en su reemplazo otro participante. Pero en este caso no será un exconcursante, como sucedió con Daniela Celis, Agustín Guardis y La Tora Villar.