Juliana de Gran Hermano vivió un incómodo momento al cruzarse en vivo con la hermana de Maxi en “A la Barbarossa”

Tras la polémica salida de Juliana Díaz de la casa de Gran Hermano, a la ex participante le llovieron las críticas. La primera vino de su propia mamá que sin filtro en “A la Barbarossa” dijo que su hija era “medio pelotuda”.

En diálogo con Robertito Funes, que está al frente del programa de Georgina Barbarossa, la madre de la participante dijo que su hija es buena y que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo.

JULIANA Y UNA SALIDA POCO CUIDADA

En un mano a mano con Santiago Del Moro después de su expulsión, Juliana reconoció que su salida le pareció poco cuidada.

Recordemos que al momento de su expulsión, Gran Hermano le exigió que su salida fuera de inmediato y que tenía que irse en ese momento, sin valija.

Además, la participante se quejó de que no se le informó la sanción previa que se le había puesto (no podía participar de la prueba de líder, no podía nominar e iba directamente a placa). Si ella sabía todo eso, podría haber sido más cuidadosa.

Sin embargo, después en sus redes sociales subió un video asegurando que estaba bien y que venían “cosas lindas” por delante

EL INCÓMODO CRUCE DE JULIANA CON LA HERMANA DE MAXI

Este miércoles, la ex participante de Gran Hermano se cruzó con su “cuñada”. Daniela Guidici, hermana de Maxi, se había mostrado muy preocupada por la estadía del cordobés en el certamen y en otra oportunidad, no había tenido palabras de elogio para con Juliana.

La ex participante aseguró que entiende la postura de la familia de Maxi, justamente por ser su familia y que ella también ve que Maxi no la está pasando bien dentro de la casa.

Sin embargo, ambas descartaron que las ganas de irse sean por la expulsión de Juliana. Para las mujeres se trata de un malestar general y que “la casa le está ganando a Maxi”.