Gran Hermano: por primera vez, la prueba semanal puso a los chicos a trabajar

¡A trabajar! Gran Hermano levantó a los participantes para que se pongan a laburar. La consigna es pintar 200 pares de zapatillas para regalarle a niños de bajos recursos.

La producción le dio a los participantes un par de modelos para copiar el diseño y 200 pares de zapatillas blancas de la marca Kioshi que los chicos tienen que intervenir.

Por la prueba semanal, los chicos se pusieron a trabajar

El tiempo que tienen para realizar la prueba es de 9 horas y la condición es que tienen que estar todos juntos en la mesa. No se pueden separar del grupo para ir a pintar aparte.

De una manera más sutil, es como la prueba de la cama. Los obliga a estar juntos 9 horas a los 10 participantes que quedan en la casa. En el mismo espacio físico y aguantando todo eso que les molesta del otro.

ALFA, EL PICASSO DE LA PRUEBA

Al mediodía llevaban 25 pares pintados y la mayoría fueron pintadas por Alfa, que lleva la cuenta de cada uno de los pares que ya pintó.

Parece que Alfa tenía un talento oculto y lo está demostrando ahora. Los comentarios están poniendo nerviosos a todos, sobre todo a Maxi que lo tiene sentado al lado.

JULIETA, LA DE LA LICENCIA ARTÍSTICA

En un momento de las casi 2 horas que llevan de prueba, Julieta hizo el comentario de que no las estaba haciendo iguales. “Es un diseño más propio” tiró “Disney” y Alfa casi se la come cruda.

“Hay que hacerlas iguales, Julieta. Ponete las piletas” la retó Alfa con cierto tonito paternal.

Lo cierto es que acá no hay queja que valga, hay que trabajar.

EL MAL MOMENTO DE ALEXIS

Con esta prueba nos vamos enterando de varias cosas y una de ellas es que “el Cone” parece que no tiene habilidad para las manualidades.

Cada par de zapatillas es un drama. Se mancha los dedos, le queda mal el dibujo. No estaría siendo el mejor día del Cone y no hablemos si no lo llega a salvar Thiago en la gala de esta noche.