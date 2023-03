Gran Hermano: los ex participantes se fueron de boca y hablaron de “Nachiago” y “Marculi”

Este lunes ingresaron a la casa de Gran Hermano los primeros tres participantes en abandonar el juego, allá por octubre y noviembre del 2022. Invitados por el dueño de casa, los ex jugadores llegaron para apoyar a cada uno de los finalistas a juntar votos.

Con un ingreso tímido y con los finalistas de Gran Hermano como sabiendo que algo iba a pasar, Mora, Holder y Martina entraron a la casa. Lejos de los gritos y nervios de otras veces, Nacho, Marcos y Julieta se lo tomaron con calma. Aunque la única finalista de la casa no pudo esconder la incomodidad de ver a Martina.

Al final de la gala, se supo que Mora es la “compañera” de Marcos, Martina de Nacho y Holder de Julieta. De acá al viernes, harán campaña por un finalista.

NACHIAGO YA ES TEMA EN LA CASA

Mora ya se fue de boca y le contó a Nacho del shippeo entre él y Thiago, lo que el público afuera de la casa conoce como “Nachiago”.

Mora, Nacho y Julieta hablaban de los “shippeos”, que es cuando juntan a dos personas y forman un nombre a partir de eso, y Nacho preguntaba cuál era el más flashero de él.

Con Cata respondió Mora riéndose. La ex participante no sabía si podía decirlo o no, pero al final lo soltó y le contó a Nacho de “Nachiago”.

El participante empezó a reírse y confesó que algo sabía. En la promo de la final, mostraron justo cuando ambos jugadores se besaron en la pileta. Nacho no lo dejó pasar.

Nacho se enteró de "Nachiago"

“Qué divertido ¡Me muero! No te va a pasar nada, si no me afecta en nada, es qué ME DA TERNURA...”, le repetía Nacho a Mora que sabía que habló de más.

HOLDER, CASI LE REVELA A MARCOS DE MARCULI

En una charla íntima entre Holder y Marcos, el ex participante le preguntó, palabras más palabras menos, cómo se había manejado con el tema sexual, con tanto tiempo dentro de la casa.

Marcos le confesó que para él no era tema y que no tenía esa necesidad. Holder intentó llevarlo para el lado de “Marculi” y le preguntó de Julieta.

Rápidamente, Holder jugó la carta del novio de Julieta tratando de desviar la atención. Marcos confesó que con Julieta no pasa nada. “Súper amiga” cerró el salteño.