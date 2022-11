Gran Hermano: Alfa y Cata opinaron sobre la sexualidad de Agustín y en redes apuntaron duro contra ellos

Una vez más, en la casa de Gran Hermano la sexualidad de Agustín fue tema de conversación. Esta vez fueron Alfa, María Laura “Cata” y Romina opinaron sobre la vida privada del joven y en las redes apuntaron contra ellos porque no les perdonaron sus comentarios.

Casi desde que empezó el reality, diferentes personas en la casa más famosa del país hablaron y opinaron sobre Agustín. Pero no hablaron de su juego o de la conviviencia, sino de su privacidad, lo que fue repudiado en las redes sociales y aseguraron que están “obsesionados” con el joven, ya que él no se ha referido sobre el tema.

Los comentarios de Alfa, Cata y Romina contra Agustín fueron repudiados

Fue la participante de Catamarca, a quien por eso en la casa la apodaron “Cata” quien sacó el tema de conversación en medio de una charla que iba por otro lado. Allí, con señas y palabras dio a entender que ella sabía cuáles son los gustos de Agustín, pero que se los iba a revelar una vez que todos estén afuera de la casa.

“Yo te juro que ya saqué cómo es Agustín, qué gustos tiene. Les juego seis cervezas que sé lo que es”, comenzó Cata frente a las cámaras del programa. Ante su comentario, Alfa afirmó con la cabeza y le dijo: “Yo no tengo ninguna duda y ya sé a lo que te referís”.

Agustín Guardis en GH / Captura

“Y te juro que yo tengo un olfato que no me falla”, agregó María Laura. Y, para rematarla, Romina hizo una seña con su mano que desató el enojo de los usuarios y luego aseguró, sin pruebas, que a Agustín no solo le gustan las mujeres, sino también los hombres.

“Todos dan asco siempre metidos en la vida personal”, “Qué cárajo les importaaaaaa”, “Chau cata chauuuuu”, “Son dinosaurios”, “Me tienen harta solo piensan en lo mismo no en el juego”, “Que genial deducción que tuvieron Cata, Romina y Afa, ahora cuéntennos que obra magistral harán con semejante información. Por qué no se olfatean entre ellos, también?????”, “exacto... sobre todo “ella” que hable de “problemas” algo no estaria encajando”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.