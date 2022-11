Gran Hermano 2022: Alfa y Marcos tuvieron un picante cruce por unas tostadas y casi terminan a las trompadas

Cada día que pasa, un nuevo conflicto surge entre los hermanitos que forman parte de la nueva edición de Gran Hermano 2022. En este caso, el foco se posó entre Walter Alfa Santiago y Marcos Ginocchio, quienes casi se agarraron a trompadas.

Los roces, comentarios, rumores y el encierro son las grandes razones que llevan a que los participantes del reality sufran discusiones y se torne más difícil convivir.

Marcos Ginocchio (Captura de pantalla)

Esta vez, el motivo de disputa fueron unas tostadas con dulce de leche que consumieron para el desayuno. Al haber cumplido con la prueba semanal, pudieron contar con todo el presupuesto para las compras pero aún así el consumo es medido.

Desde la cocina, esta mañana Alfa decidió untar mermerlada en unas tostadas y alimentarse. En medio de su desayuno, Marcos no dudó en atacarlo y exclamó: “No te equivoques. Si yo no comí tres, vos tampoco”.

Así era Alfa de Gran Hermano.

Para no dejarse sobrepasar, Alfa aseguró muy tranquilo que no había comido esa cantidad: “Comí uno y medio, y me estoy comiendo el medio como corresponde”. A lo que su compañero respondió “Sí, hacete el boludo”.

Como era de esperarse, Walter Santiago no se quedó callado y le pidió que cuidara sus términos y no se refiriera de esa manera para con él. Aún así, el salteño insitió: “Hacete el boludo nomás, todos te vimos agarrando”.

Al poco tiempo se hizo presente Thiago en la discusión y Alfa aprovechó el momento. “Estás delante del líder, y al líder se lo respeta, y si no se lo respeta, yo lo hago respetar”, exclamó al joven.

Pero sin ningún miedo, Marcos le hizo frente cuando Alfa aseguró que lo golpearía para que así respetara a su líder presente. Al final del cruce, Marcos decidió tomar el momento con un poco de humor y le consultó a Thiago sobre quién ganaría la pelea, a lo que el joven de González Catán le respondió: “Vos, primo”.

Éstos son los últimos nominados en la casa dee Gran Hermano

El juego está cada vez más picante en el reality más visto del país y los trece jugadores, que aún están en competencia, votaron a uno o dos -según los casos- de sus compañeros que quieren afuera del juego.

Los nominados de Gran Hermano fueron anunciados.

Los nominados de esta semana son Juliana, Nacho, María Laura, Agustín y Romina. Y, en la edición del jueves, el líder de la semana que es Thiago, quien no solo tiene el beneficio de no estar en placa, sino también de poder salvar a uno de sus compañeros.