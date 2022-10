Gran Hermano 2022: Marcos reveló los tristes motivos por los cuáles no encara a Julieta

Gran Hermano se encuentra finalizando su segunda semana y los participantes están consolidando sus afinidades para lograr una buena convivencia.

En ese contexto, Marcos y Julieta mantienen una buena relación dentro de la casa, pero tanto sus compañeros como los televidentes, sospechan que esta amistad podría mutar muy pronto en un nuevo romance.

Marcos Ginocchio fue de los más votados en Gran Hermano para que abandone la casa.

Entre ambos existe un intenso coqueteo, del que muchos de sus compañeros se han percatado. Sin embargo, existe entre ellos más de un obstáculo: el primero y principal, es que a la joven de 20 años la espera su novio Lucca Bardelli, quien le expresa todo su amor a través de las redes sociales.

Pero, en las últimas semanas, se supo por boca del salteño, que existe otro obstáculo por el cuál, a él le cuesta encarar a Julieta.

Julieta Poggio, la "Milipili" de Gran Hermano. (Gentileza prensa Telefe).

La revelación de Marcos en Gran Hermano

En uno de los calmos momentos de Gran Hermano 2022, tanto Marcos como Maxi mantenían una amena conversación y el joven salteño le reveló al cordobés que antes de ingresar al reality estuvo “tres años de novio”. Esta conversación entre los participantes sorprendió a los usuarios de las redes sociales, quienes comprendieron este mensaje como el motivo por el cual Marcos y Julieta no podrían comenzar una relación.

En esta charla, Marcos expresó que su último noviazgo “me tiene medio cortado”, y Maxi, fiel a su exagerado estilo, expresó: “Ah, por ahí viene la mano... Dios le da pan al que no tiene dientes, vos podés hacer un desastre acá hermano”.

Marcos y Julieta tienen onda en GH 2022

“Pero primo hay que bancar, hay que bancar”, sentenció el salteño ante las risas de sus compañeros, en un tono que prometía intentar dejar de lado el pasado para probar suerte con la joven participante.

Por su parte, en una charla que mantuvo con sus compañeras, en la que hablaban sobre sexo, Julieta reveló: “No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea”, aseguró la bailarina.