Así fue el increíble cambio de Julieta de Gran Hermano: sus primeros trabajos en la tele cuando era niña

Julieta “Disney” Poggio se ganó su lugar en la casa de Gran Hermano a fuerza de ternura y cierta ingenuidad. Esta semana, un gesto de la joven se volvió viral en las redes sociales y es que el día que le tocó nominar, la joven cruzó las dedos formando la seña de numeral y dijo “Fuera las malas vibras”.

La frase de Julieta de Gran Hermano se volvió viral

El hashtag #Fueralasmalasvibras se volvió tendencia y traspasó la pantalla para copar las redes sociales y la vida. Muchos y muchas se declararon fan de la joven que divierte en pantalla por cómo va descubriendo la vida desde la mirada de los que algunos llaman “Milipili”.

LOS TRABAJOS DE JULIETA EN CINE Y TELEVISIÓN

Julieta Poggio empezó a trabajar desde muy chiquita y eso fue lo que muchos cuestionaron tras su ingreso a la casa de Gran Hermano. Una de las que alzó la voz fue Yanina Latorre, puesto que Julieta fue compañera de elenco de su hija Lola, en el teatro.

La evolución de Julieta es impresionante. Pasó de ser una nena tierna a una bomba sexy en cuestión de pocos años y en sus redes está la prueba.

En un video publicado por ella misma en Instagram, muestra su paso a paso, gracias a su abuelo que conserva en su billetera las fotos de Julieta.

Sus primeros trabajos fueron en publicidades, que ella atesora en su página de YouTube a modo de Curriculum audiovisual. Leches, hamburguesas, chocolates y la perlita es un spot del Frente de Todos para la presidencia de Cristina Fernández, con Cobos como vicepresidente.

Después llegaría la televisión y el cine. Julieta actuó en novelas como “Valientes” en donde personificó a una Julieta Díaz de chiquita. El mismo rol tuvo que cumplir, pero como la versión infantil de Calu “Dignity” Rivero en Dulce Amor.

En cine actuó con Nicolás Cabré y Luisana Lopilato en la comedia “Papá por un día”, y con Topa y Muni en la peli “Hermanitos del fin del mundo”, una especie de Chiquititas en el Sur, en donde tienen que rescatar un orfanato de las manos de la villana Norma Pons.

Ya de más grande, Julieta comenzó a modelar y a trabajar para marcas de ropa de interior, dejando atrás una época de ternura y gracia, para pasar a otra de sensualidad y belleza.

El antes y el después de Julieta de Gran Hermano

Los trabajos de Julieta Poggio

Los trabajos de Julieta de Gran Hermano

Julieta no es de las favoritas para ganar Gran Hermano, pero su picardía y que no sepa hacer nada la vuelven un poco querible. Tal vez no sea la ganadora, pero de la casa no se va con las manos vacías.