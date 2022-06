Gran Hermano 2022: habrá casting presencial y se adelantaría la fecha de su lanzamiento

Según la conductora del ciclo Gossip (que en inglés viene a ser algo así como “chusma”) en canal Net, el reality cuenta con más de 100 mil postulantes virtuales, pero desde la producción de Gran Hermano estarían preparando “mega castings” presenciales en Mendoza y Córdoba. Ubfal señaló además que desde Telefé apuran su estreno para el 5 de septiembre.

En su edición número 10, el anuncio de la vuelta de Gran Hermano ha sido una bomba incontrolable en las redes sociales con los videos de los postulantes al reality. Ahora, la primicia de Laura Ubfal promete romper la paz de por lo menos dos provincias argentinas.

¿No te animaste a grabarte o te dio pudor que tu casting lo vea tu familia? Parece que vas a tener la posibilidad de hacer el casting de manera presencial, a la vieja usanza. Todavía no está confirmada la información, pero no estaría demás estar listo o lista para cuando desembarquen los productores del reality en busca de los personajes que habitarán la casa más famosa del país.

El lado B del reality

Amado y odiado, el reality más famoso y polémico del mundo no pasó desapercibido en Argentina. Cámaras prendidas las 24 horas del día y conviviendo con gente que no conocés, todos peleando por llegar a la final y ganar el botín. Si no supieramos que se trata de Gran Hermano podría tratarse de la trama de cualquier película de terror.

150 participantes en total pasaron por la casa de Gran Hermano en toda sus emisiones. Muchos de ellos han quedado pululando en la farándula, algunos con más “relevancia” que otros. Hablar de éxito es un montón. Entre los más conocidos están Silvina Luna, Gustavo Conti, Jimena Capristo, Marianela Mirra, Cristian U, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet.

María Inés Chaves Paz fue la psicóloga al frente de los castings en las primeras ediciones. En el 2007 llevó a la justicia a Gran Hermano porque aseguraba que ella había desanconsejado la participación de varios postulantes porque no estaban en condiciones de enfrentarse a una situación de encierro. En el ring contra Gran Hermano también entra Ana Rosenfeld que fue la abogada de los ex participantes más “perjudicados” del reality, entre los que están Tamara y Verónica Zanzul. Las demandas son contra Endemol, el creador del formato, y la propia Chaves Paz porque según una participante, la profesional no tuvo en cuenta cuestiones como su depresión y alcoholismo y la dejó entrar igual.

Chaves Paz, la psicóloga arrepentida de Gran Hermano

En el año 2017, Rocío Gancedo, ex participante de GH, se quitó la vida. La modelo y actriz estuvo solo 13 días en la casa, pero eso fue suficiente para que los flashes se posaran sobre ella. Un final que ¿podría haberse evitado?.

En épocas de redes sociales y de la mirada más atenta y preparada del público será más difícil que pasen las mismas cosas que en otras emisiones. La denuncia permanente en las redes sociales. Los ojos del mundo no dejan pasar nada, tal vez como en un arma de doble filo, esa sea la mejor vigilancia para quienes están dentro de la casa.