Los chistosos videos de castings para “Gran Hermano” que se filtraron en Twitter

El regreso del reality más famoso del mundo “Gran Hermano” ya generó gran repercusión, sobre todo porque hace seis años que no se hace una convocatoria para este show. Esta semana, se conoció un hilo de Twitter con videos que se filtraron del casting que causaron impresión y risas.

El hilo de Twitter que recopiló castings de Gran Hermano 2022

@anamapapers_, un usuario de Twitter armó un hilo en dicha red social donde mostró algunos de los videos de castings que manda la gente para ingresar al ciclo 2022, que fueron subidos a TikTok. Rápidamente, la catarata de tuits se hizo viral al llegar a más de 10 mil likes.

En dichos videos, se pudieron ver personas de diferentes estilos de vida y con distintos objetivos, pero con una sola misión: entrar al reality y llevarse el importante monto.

Personas de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán y demás provincias mandaron videos, y también ciudadanos extranjeros, como por ejemplo de Venezuela. Con respecto a las edades, hubo una oferta muy variada, desde 18 años hasta adultos mayores.

Entre los aspirantes, apareció un neuquino que se presentó como Javi Coronel. “Siempre me tienen que decir Javi, porque Javier me da muy señor”, soltó. Además, reveló que tuvo “algunos escándalos”, pero “chiquitos”; por otro lado, aseguró que no tiene miedo de “escrachar a alguien”.

Los tipos de vidas de los aspirantes es de lo más variada, desde influencers hasta un actor porno y mucho más.

Cómo hacer para ingresar a Gran Hermano 2022

Los interesados en participar de Gran Hermano deberán tener entre 18 y 101 años, y desde el reality, que se transmitirá por Telefe, anunciaron que podrá verse las 24 horas del día a través de Pluto TV, el servicio gratuito de streaming de Paramount.

En esta nueva edición, según lo que trascendió, habrá 16 participantes. El casting comenzó el martes 21 de junio y está abierta la inscripción en granhermano.mitelefe.com.