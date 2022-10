Gran Hermano 2022: Camila, la hermana de Thiago, narró su difícil historia de vida e hizo llorar a todos en LAM

Thiago Medina es uno de los personajes favoritos de la nueva edición de Gran Hermano y en los últimos días, habló su hermana Camila y contó su difícil historia de vida.

Camila, la hermana de Thiago, contó en LAM cómo llevaron adelante el fallecimiento de su madre, cuando ella tenía apenas 17 años y sus hermanos eran pequeños.

“Ella tenía 34 años y yo 17. Me fui a vivir con mi papá, pero después conocí a una mujer que es un ángel”, empezó diciendo.

“Nos encariñamos y me fui a vivir con ella. Ahí conocí lo que era irse de vacaciones y otras cosas. Me daban lo mejor, pero yo me lo tenía que ganar”, contó.

“Recuerdo cuando mi madrina llamó para decirnos que mi mamá había fallecido. Ahí se me cayó el mundo”, explicó.

Y agregó: “Me acuerdo que unos días antes mi mamá se despidió de mí. Yo tenía mi primer celular que me lo había comprado trabajando. Y ella estaba orgullosa”.

Por otro lado, reveló: “Me abrazó y me daba besos como si fuera una despedida. Cuando pasó esto entendí por qué lo había hecho.

Thiago rompió en llanto en Gran Hermano.

“Me decía que me amaba y que ella no me había abandonado, sino que quiso darme una vida mejor con la otra familia que me cuidó”, reflexionó.

“Yo de chica tenía problemas en los oídos. Perdí un tímpano y siempre me sangraba el oído. Me hacía estudios siempre y esta señora empezó a ayudar a mi padre en la remisería para que me compre los remedios. Ella es como mi ángel”, confesó.

“El primer día que la ví me transmitió algo muy lindo. Es mi segunda mamá. A los 17 años me encontré con la situación de tener que cuidar a mis seis hermanitos. Yo aparecí después de que falleció mi mamá”, relató, ante la emoción de las panelistas.

La votación de Thiago

Camila contó cómo vive que su hermano Thiago esté en Gran Hermano

Primero, explicó: “Estoy triste porque lo extraño. Lo veo por la tele y no lo puedo creer. Pero no lo vemos todo el día porque no tenemos internet en casa y apenas llegamos con los megas”.

“Trato de no verlo además porque me pongo mal. La última vez que lo ví fue cuando Tomás dijo eso que me partió el alma y me hizo percha”, agregó.

Thiago Medina, participante de Gran Hermano

Además aclaró que se había anotado ella y otra hermana más para ir los tres al casting de Gran Hermano.

“Thiago al principio no quería porque creía que era todo mentira. Lo hicimos más para joder, pero evidentemente la joda salió bien”, reconoció.