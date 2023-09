Got Talent Argentina: bailó el himno nacional, obtuvo el pase dorado y desató la polémica por “falta de respeto”

La noche de Got Talent Argentina contó con un número sorprendente, el cual dejó a todos tan impresionados que se llevó el botón dorado. Se trata de Facundo Figueroa, un joven bailarín que se mudó a Buenos Aires en 2018 para poder alcanzar sus sueños en la gran ciudad.

El participante, de 27 años, se animó a improvisar sus propios pasos de baile sobre el escenario al ritmo del Himno Nacional Argentino. Al respecto, el muchacho oriundo de Tucumán contó que no tenía una coreografía ensayada para presentarse en el reality.

A propósito, Facundo confesó que buscaba hacer los movimientos que le hacían sentir en el momento las notas de la canción nacional compuesta por Blas Parera.

LA REACCIÓN DEL JURADO

Después de terminar su danza, el público rompió en aplausos que retumbaron en todo el estudio de Got Talent Argentina. “Vamos todos a abrazarte”, dijo La Joaqui en ese momento y se acercó todo el jurado Flor Peña, Emir Abdul y Abel Pintos al participante que lloraba de la emoción por lo que había provocado.

Acto seguido, apenas Emir Abdul llegó a la mesa de los jueces apretó sin dudas el botón dorado. “Él va hacer cosas que los va a dejar a todos con la boca abierta. Si se hizo un freestyle con el himno manejando lo que manejó, prepárense. Es lo único que voy a decir”, dijo Abdul.

Por su parte, Facundo manifestó: “¿Estoy soñando? Estoy despierto”, a modo de agradecimiento a las personas que miraron el show. El bailarín, quien nació en la provincia de Tucumán pero reside en Buenos Aires para perseguir su sueño, ingresó directo en la competencia de la semifinal gracias al botón dorado.

LA REACCIÓN EN LAS REDES

Pese al emotivo momento que se vivió en el estudio de televisión, la presentación de Facundo en Got Talent Argentina no fue bien recibida por algunos televidentes y usuarios de las redes sociales. “Hay un chabón que acaba de bailar el Himno. Me pareció re irrespetuoso lo que acabo de ver”, “Si bien la actuación zafó, me pareció mucho”, y “Qué bochorno y no solo lo abrazaron, le apretaron el botón dorado”, fueron algunos de los comentarios.

Comentarios en las redes tras el botón dorado de Facundo Figueroa. Foto Captura: X / @Giselastra

Además, como suele suceder cada vez que un programa se vuelve tendencia en X (Twitter), no tardaron en aparecer las críticas y los memes al respecto.

Comentarios en las redes tras el botón dorado de Facundo Figueroa. Foto Captura: X / @thailandesa

Comentarios en las redes tras el botón dorado de Facundo Figueroa. Foto Captura: X / @Flicker_93h

Comentarios en las redes tras el botón dorado de Facundo Figueroa. Foto Captura: X / @SirNiclaus

