Gonzalo de los “Wachiturros” reapareció tras la grave caída del escenario: “Se ve que tomé mucho”

Gonzalo, uno de los integrantes de los Wachiturros, tuvo un grave accidente en Bolivia tras un show y estuvo 12 días internado, en grave estado. El joven cayó varios metros desde un escenario, lo que le provocó serias lesiones y en las últimas horas, admitió que estaba alcoholizado al momento del accidente.

El músico habló con Flor de la V y su equipo de Intrusos, con quienes habló en detalle del momento en el que su vida estuvo en riesgo. “Fueron 12 días, pero fue un montón para mí”, comentó el cantante de 31 años que recientemente fue dado de alta.

“Estoy muy contento porque todos se preocuparon por mí”. Y luego contó cómo fueron sus días en el hospital, donde tuvo una sorprendente recuperación: “Consciente no estaba, a los dos días me di cuenta de lo que me estaba pasando”.

“Me caí de un escenario como de dos metros. No me acuerdo, pero se ve que tomé mucho y me empujaron de atrás del escenario, caí y no me acuerdo más nada. No te voy a mentir, estaba medio copetín”, admitió el joven.

Y agregó: “Ya había terminado el show y dijimos de ir a bailar el domingo”, agregó sobre el momento del accidente.

Además, resaltó que su vida estuvo en peligro: “Era a todo o nada (su recuperación), era un 50% si y otro 50%, no. Ahora estoy de diez”.

Además, destacó el trabajo de los médicos que lo atendieron y se ocuparon de su pronta recuperación. “Los médicos, enfermeras...todo de diez ¡Gracias Bolivia!”. Por último, agradeció: “Un montón de artistas y conocidos me ayudaron a juntar la plata para operarme”.

A findes de octubre, Gonzalo Muñoz se cayó de espaldas en un boliche de Cochabamba, Boliva. Tras el show, el dueño del local los invitó al VIP del lugar, mientras tocaba otra banda.

Mientras bailaba, se resbaló y pegó en una baranda. Aparentemente se trataba de un primer piso porque Memo afirma que “el tejido cedió” y el músico cayó, golpeando con su nuca en el suelo.

Gonzalo Muñoz, de Wachiturros. (captura video).

A Gonzalito le tuvieron que sacar una parte del cráneo para que la presión ejercida por el cerebro, al estar tan hinchado, no hiciera más daño. Y, para su atención y operación, debieron recaudar 15 mil dólares los que fueron destinados a los gastos médicos.

Los integrantes de la banda recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda económica y así lograron reunir el dinero para la atención de su amigo y compañero.

