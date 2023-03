Germán Martitegui y Damián Betular durísimos contra Delfina: “Todo lo que puede salir mal de un plato”

En el episodio de anoche de MasterChef, la joven participante Delfina Gayoso tuvo una experiencia amarga al presentar su plato de ñoquis al jurado del programa.

A pesar de que Gayoso intentó homenajear a su bisabuela con su plato, el jurado, especialmente Germán Martitegui, no quedó impresionado. Después de probar los ñoquis, Martitegui declaró: “Es un puré con harina cruda”, dejando a Gayoso devastada.

A pesar de tener la esperanza de que la salsa salvaría el plato, la crítica de Damián Betular sobre el plato de Gayoso fue igual de contundente: “Todo lo que te puede salir mal de un plato de ñoquis con salsa de tomate está acá.”

“El ñoqui no es ñoqui, la salsa no es salsa y el crocante no es crocante. Hay mucho para recalcular”, continuó. Aunque Martitegui le dio a Gayoso la oportunidad de retirar el nombre de su bisabuela del plato para poder honrarla apropiadamente otro día, el comentario de Betular claramente hizo mella en Gayoso.

Micaela Bosio fue otra de las criticadas por los chefs

Micaela Bosio también sufrió una experiencia difícil durante la misma gala de MasterChef. Después de decidir hacer un plato de gulash con spätzle, el jurado le preguntó por qué no había elegido utilizar el tomahawk que tenía a su disposición, uno de los cortes de carne más preciados de la vaca.

A pesar de que Bosio respondió que su idea original no era utilizar el tomahawk para hacer gulash, Betular fue igualmente crítico con su plato.

“Utilizar el tomahawk para un gulash es un poco fuerte porque es carne que necesita mucha cocción. Así y todo, la carne de tu gulash está dura”, dijo Betular.

Micaela Bosio no realizó un gran plato.

Donato De Santis también expresó su sorpresa por la elección de Bosio para utilizar el tomahawk en un plato que no hacía honor al corte de carne. “Micaela, desde una costilla de mamut así de grande a esto... es un camino particular el que has tomado”, dijo De Santis.

La crítica más dura, sin embargo, provino de Martitegui, quien criticó a Bosio por su falta de comprensión del plato. “Terminaste haciendo el gulash más caro de la historia cuando en realidad es un plato casi de guerra, de pueblos que en algún momento la pasaron mal y condimentaban mucho algunos cortes baratos.

Le pusiste pan e hiciste que absorba todo el líquido. De gulash no le quedó nada. Los spätzles pegados y la harina del pan... no se puede distinguir”, dijo Martitegui.

A pesar de la dura crítica del jurado, tanto Gayoso como Bosio se han mostrado comprometidas a aprender de sus errores y mejorar en el futuro.

A medida que avanza la temporada de MasterChef, queda por verse si estas participantes podrán recuperarse de sus tropiezos en la cocina y llegar a la final.