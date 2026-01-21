Frotar el sartén es un error: este ingrediente despega la grasa sin esfuerzo

Olvidate de las esponjas de acero. Descubrí cómo el ácido cítrico puede salvar tus utensilios y proteger tu salud, eliminando la suciedad más difícil de forma natural.

Limpiar la grasa acumulada en las sartenes suele ser una de las tareas más odiadas del hogar. Muchos cometen el error de frotar con fuerza usando esponjas metálicas o productos abrasivos, creyendo que es la única solución. Sin embargo, este esfuerzo no solo es innecesario, sino que puede ser peligroso.

El secreto para una limpieza sin esfuerzo está en un ingrediente básico de tu heladera: el limón. Gracias a su alto contenido de ácido cítrico, actúa como un potente desengrasante natural que rompe las moléculas de grasa y facilita su eliminación sin dañar las superficies.

image El peligro de frotar y el poder del ácido cítrico Investigadores de la Universidad Flinders, liderados por el Doctor Cheng Fang, advierten que una sola rayadura en una sartén de teflón puede liberar miles de partículas de microplásticos hacia nuestra comida. Por eso, evitar el fregado agresivo es clave para la salud y para alargar la vida útil del utensilio.

image Paso a paso sugerido por especialistas: Calentá la sartén: Añadí un poco de agua para ablandar los residuos más duros.

Añadí un poco de agua para ablandar los residuos más duros. Aplicá el ingrediente: Exprimí el jugo de uno o dos limones sobre las áreas afectadas.

Exprimí el jugo de uno o dos limones sobre las áreas afectadas. Dejá reposar: El ácido cítrico necesita al menos 20 minutos para actuar y despegar la grasa.

El ácido cítrico necesita al menos 20 minutos para actuar y despegar la grasa. Limpieza final: Pasá suavemente una esponja blanda y enjuagá con agua tibia. Si la suciedad es extrema, podés potenciar el efecto sumando un poco de sal gruesa, cuya textura ayuda a remover lo quemado en superficies de acero o hierro. No obstante, recordá que nunca se debe usar sal en sartenes antiadherentes para evitar dañar el recubrimiento.

image Para restos carbonizados más rebeldes, el vinagre blanco es otra alternativa eficaz. Hervir media taza de vinagre ayuda a descomponer las manchas más persistentes, dejando la superficie impecable y libre de olores desagradables. Con estos trucos naturales, cuidar tus sartenes ya no será una batalla perdida.