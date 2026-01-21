21 de enero de 2026 - 11:21

Frotar el sartén es un error: este ingrediente despega la grasa sin esfuerzo

Olvidate de las esponjas de acero. Descubrí cómo el ácido cítrico puede salvar tus utensilios y proteger tu salud, eliminando la suciedad más difícil de forma natural.

sarten-rayar
Por Sofía Serelli

El secreto para una limpieza sin esfuerzo está en un ingrediente básico de tu heladera: el limón. Gracias a su alto contenido de ácido cítrico, actúa como un potente desengrasante natural que rompe las moléculas de grasa y facilita su eliminación sin dañar las superficies.

image

El peligro de frotar y el poder del ácido cítrico

Investigadores de la Universidad Flinders, liderados por el Doctor Cheng Fang, advierten que una sola rayadura en una sartén de teflón puede liberar miles de partículas de microplásticos hacia nuestra comida. Por eso, evitar el fregado agresivo es clave para la salud y para alargar la vida útil del utensilio.

image

Paso a paso sugerido por especialistas:

  • Calentá la sartén: Añadí un poco de agua para ablandar los residuos más duros.
  • Aplicá el ingrediente: Exprimí el jugo de uno o dos limones sobre las áreas afectadas.
  • Dejá reposar: El ácido cítrico necesita al menos 20 minutos para actuar y despegar la grasa.
  • Limpieza final: Pasá suavemente una esponja blanda y enjuagá con agua tibia.

Si la suciedad es extrema, podés potenciar el efecto sumando un poco de sal gruesa, cuya textura ayuda a remover lo quemado en superficies de acero o hierro. No obstante, recordá que nunca se debe usar sal en sartenes antiadherentes para evitar dañar el recubrimiento.

