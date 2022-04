Flor Peña hipnotizó a sus seguidores con un body negro diminuto en la parte trasera: “Está bien rico”

Florencia Peña tuvo una pandemia cargada de emociones y un trabajo donde logró sacarlas y transformarlas en risas para con los televidentes de “Flor de equipo”. Ahora está de vacaciones en familia, en Playa del Carmen y desde allá derrocha sensualidad.

Su Instagram está colmado de fotografías en bikinis de diferentes colores y diseños, su piel bronceada causa envidia en muchos y ella bien sabe cuáles son las tomas que más le gusta a su público virtual.

En esta oportunidad no está en traje de baño sino que luce un body negro colaless infartante. De tiritas bien finitas que recorren sus hombres, la prenda le realza sus curvas naturales y deja ver su diseño de tatuaje más jugado: el de la cola.

Flor Peña sabe cómo conquistar a cada uno de sus seguidores de Instagram

No se trató de una sesión cualquiera sino la previa de contenido exclusivo para la plataforma exclusiva para adultos. “DivasPlay no se toma vacaciones. El video que subí hoy esta bien rico, dirían acá en México. Y si te perdiste algo estás a tiempo de ponerte al día. Te espero bebé, que la vida sin fantasía no es vida”.

Flor Peña sabe cómo conquistar a cada uno de sus seguidores de Instagram

Los halagos y Me Gusta no tardaron nada en llegar pero lo que colmó su publicación de Instagram fueron los emojis de corazones rojos, las caritas enamoradas, los fueguitos y las bombas a punto a de explotar.

Flor Peña sabe cómo conquistar a cada uno de sus seguidores de Instagram

Flor Peña promocionó un guante de látex bailando con un escote muy profundo

Cuando el solcito argentino pegaba fuerte, Flor Peña le regaló una postal ardiente desde la pileta a sus 5.8 millones de seguidores. Aparece de espalda luciendo, toda sonriente, una microbikini color negro.

Y a las horas, la nueva conductora de América compartió su fascinación por los juguetes sexuales y realizó una llamativa publicidad. En el video, lució un body negro, muy cavado con partes de trasparencia y un escote muy profundo.

Hizo varios bailes cortos e inclusive se tocó partes del cuerpo, bromeando en sintonía con la graciosa locución.

La actriz posó con un guante púrpura con el que se tocó su exuberante cuerpo. “Pará qué sirve?”, le preguntó la ex “Casados con hijos” a sus fans y luego arrobó a un reconocido sex shop. Luego explicó que sirve para estimulación y placer.