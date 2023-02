Filtraron información clave del nuevo hombre en la vida de Juana Viale

Desde hace algunos días, se instaló con más fuerza la versión de la separación de Juana Viale y Agustín Goldenhorn. Ahora, no solo se habría confirmado la ruptura, sino que sumado a eso, Paula Varela, periodista de Socios del Espectáculo, reveló datos sobre con quién habría iniciado un nuevo amorío la actriz.

En medio de los planes de mudanza, que incluían la construcción de una casa a la medida para ellos, Juana Viale y Agustín Goldenhorn tomaron la decisión de culminar con la relación que había iniciado en 2019, por lo menos así se dio a conocer en las últimas horas, según Paparazzi.

Juana Viale

Las sospechas iniciaron cuando la conductora decidió tomarse vacaciones sola junto a su perra. Esto dejó entrever que las cosas con su pareja no venían para nada bien. Sumado a esto, desde su entorno familiar revelaron que desde fines del año pasado la relación había llegado a su fin.

Por un lado, en un momento se vinculó a Juana con Santiago Lange, ya que tuvo un encuentro con él en su estadía en Chile, finalmente se dio a conocer que él es sólo un amigo, por lo que no existen chances de que inicie una relación.

Juana Viale, sola, de vacaciones.

Ahora, la periodista Paula Varela lanzó la bomba y se encargó de afirmar que Juana Viale se encuentra en una nueva relación y, en Socios del Espectáculo, brindó los detalles.

“Nos vamos a meter en la separación porque a mí me llega una información muy certera de que Juanita ya no estaría sola. Hay un nuevo hombre en su vida. Parece que es un nombre que nos podría sorprender mucho a todos. Me dicen que es mucho mayor que ella”, reveló.

“Parece que ella está como muy enamorada. No me quisieron decir el nombre pero sí que, si esto se hace público, va a ser una bomba porque es un hombre más vinculado a lo empresarial”, detalló la periodista respecto a quien sería el nuevo amor de la nieta de Mirtha.

Juana Viale y Agustín Goldenhorn (Archivo).

Finalmente, reiteró sobre el tema de la edad y contó cuántos años tendría su nueva pareja: “Lo que sí me dijeron es que es un hombre grande. En el amor eso no importa pero no es como Goldenhorn que tiene 44 sino un hombre que ronda los sesenta años”.