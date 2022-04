Fede Bal muestra como es su recuperación, en bata y con su parte trasera al descubierto

Fede Bal se accidentó mientras grababa en Brasil y tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica. Sufrió una fractura expuesta en el brazo, lo que despertó mucha preocupación entre su equipo de trabajo.

Pese a esto, el hijo de Carmen Barbieri no cae en desazón y trata de sacarle el lado bueno a su accidente, mostrando en sus redes que lleva la recuperación de la mejor manera.

Fede Bal bromea en rehabilitación

“Me Rio de Janeiro”, fue el pie de una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en donde se lo puede observar en bata y sosteniendo el porta suero. En otra de las imágenes, el joven se muestra de espaldas a las cámara y mostrando su trasero, todo en clave humorística.

Este posteo cosechó más de 77 mil likes en las pocas horas que lleva publicada en las redes del actor devenido en conductor, que ya cuenta con más de 2 millones de seguidores.

Federico Bal escribió un desgarrador relato de cómo fue su accidente en Brasil

Federico Bal cambió su perfil mediático. El hijo de Carmen Barbieri decidió no hablar más en público de su relación con Sofía Aldrey, cambió la actuación por la conducción y la rompe en “Resto del mundo”. Aunque también se rompe a él mismo.

El actor tuvo un desafortunado accidente en Brasil por el cual debió ser atendido de urgencia y será operado muy pronto. Él mismo contó en Instagram qué fue lo que le sucedió cuando estaba por arrancar a practicar un deporte extremo en el mar.

Además explicó, con una foto de él acostado en la habitación del hospital con una compu en mano, cómo será la cirugía reconstructiva a la que se someterá.

Fede Bal tras el accidente que sufrió en Brasil. (Instagram)

“Estábamos en Paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para @restodelmundo13 pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando”, explicó y luego reveló detalles escalofriante.

En su publicación desgarradora sumó cómo pasó su terrible accidente: “Creo que si buscas aventuras estas propenso a que estas cosas puedan pasarte. Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izq, muchos golpes por todo el cuerpo, y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a río, para realizar la intervención en el @samaritano.hospital ! La morfina es mi nueva mejor amiga, y me está ayudando a llegar hasta mañana a las 7 de la mañana, para que me realicen la intervención. Es larga y difícil, ya que tienen que reconstruirme todo el ante brazo”.