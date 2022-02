Famosas argentinas conmovidas por la muerte de Drayke Hardman

La historia de Drayke Hardman conmocionó al mundo entero luego de los desgarradores posteos de sus padres, quienes compartieron además, su foto en la camilla. “Este es el resultado del bullying. Mi chico guapo estaba peleando una batalla que ni yo podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron nuestro Drayke de este lugar cruel”, escribió el papá del niño en su cuenta de Instagram.

Desde que trascendió este hecho, varios famosos y famosas salieron a dar su postura en las redes y hablaron de la necesidad de tratar el bullying desde las casas para que ningún niño o niña vuelva a pasar por lo mismo.

Una de ellas fue la actriz Araceli González, quien encabezó una publicación con la foto del pequeño, en su Instagram: “Lamento y me duele en el alma con la tibieza que el ser humano maneja y esconde todo esto”. Luego prosiguió: “No hay que esperar a que algo suceda para denunciar. Mostrando con este dolor desgarrador , como madre , y muchas personas nos afecta. Esto existió siempre! Por ser inteligente, por ser diferente, por ser bello, por ser distinto, por nada! Terrible! Voy a contar una historia que tiene que ver con unos de mis hijos en la escuela. Ingresaba un niño con una marca en su rostro. Y las madres se reunieron para ver cómo afectaría esto a sus hijos. Un nene diferente que el resto. Según las mamás. Cuestionando de manera depredadora lo que provocaría en cada uno de sus hijos. Y por suerte la enseñanza se la dieron ellos. Sus hijos. No lo notaron! Solo notaron que había ingresado un compañerito nuevo, con alegría. A quien debemos mejorar? Sociedad con tanta tibieza a la hora de encarar la vida. Ahora y siempre!”.

Araceli González: "Lamento y me duele en el alma con la tibieza que el ser humano maneja y esconde todo esto"

Además, Antonella Roccuzzo, en sus historias de Instagram, se mostró sensibilizada con este caso.

Antonella Roccuzzo

Además, la diseñadora Mar Tarrés también lamentó el fallecimiento del niño y habló de su experiencia personal: “Soy esa niña que sufrió bullying y ahora de adulta debo seguir aguantando comentarios descalificadores. Que esta lamentable muerte no sea en vano, que sirva para cambiar el mundo. Yo lo necesito y lo pido a gritos, vos también.”

En su posteo Mar pidió: “No quiero más tener que ser fuerte para soportar las agresiones, quiero ser libre de todo prejuicio. No quiero vivir construyendo mi autoestima porque el mundo se empeña en destruir lo poco que construyo sobre mí (…) Cuida tus palabras, porque lo que para vos puede ser una tontería a otra persona puede afectarle su salud mental. Tené bien en claro de que nadie necesita tu “sincericidio” el mundo puede seguir girando sin tu “humilde opinión”. Enséñaselo y dale el ejemplo a tus hijos. Porque un niño que hace bullying es el reflejo de cómo actúan sus padres o familiares , por ende no es “cosa de niños” , es cosa de adultos que se traslada a sus hijos. Claro qué hay responsables de esta muerte y deberían ir presos. Si no van si no hay una lección el mundo no cambia más”.

Mar Tarres y su posteo sobre bullying

Y así, podemos engrosar una lista de famosos que se hicieron eco y no dudaron en apoyar una campaña de concientización y tratar de aportar con la difusión este tan dramático tema. Tal es el caso de Mariano Martínez, Lali Espósito, Nicole Neumann, Sabrina Garciarena, etc.