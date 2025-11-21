Evite que las hormigas suban a los árboles de casa con dos métodos simples y efectivos

2 métodos logran de forma simple que las hormigas en verano no trepen al árbol. Así, se cuida el fruto y las hojas para que den sombra en el jardín de casa.

Estos métodos juntos forman un camino inaccesible para que las hormigas no rompan los brotes y frutos de los árboles.

Cuando suben las temperaturas, las hormigas convierten los troncos de los árboles en su ruta principal y terminan afectando brotes y frutos. Por eso, existen dos métodos simples pero bastante efectivos que impiden su camino y al mismo tiempo esos ingredientes no afectan el tronco. Son simples detalles que logran una estadía saludable en la época más cálida.

Existen diferentes métodos tradicionales que no logran impedir que suban hasta las ramas más tiernas, pero estas 2 opciones ofrecen mejores resultados. Una crea un cerco que corta el avance y la otra genera un entorno cuyo aroma incomoda a esta especie.

hormigas en árboles Estos métodos juntos forman un camino inaccesible para que las hormigas no rompan los brotes y frutos de los árboles. WEB Una barrera pegajosa en el tronco impide el ascenso de las hormigas Las hormigas utilizan el tronco como vía directa para llegar a brotes jóvenes y también para proteger colonias de pulgones, que les ofrecen alimento.

La idea más utilizada consiste en aplicar una franja de material pegajoso alrededor del tronco para que no logren trepar.

de alrededor del tronco para que no logren trepar. El aceite de oliva frotado sobre el inicio del tronco o una grasa pegajosa brindan una restricción física eficaz cuando los árboles sufren la presencia constante de estos insectos.

frotado sobre el inicio del tronco o una brindan una eficaz cuando los árboles sufren la presencia constante de estos insectos. Esta técnica logra que resbalen o se peguen en el camino y así evitan que alcancen hojas y flores mientras no daña la corteza, siempre que el material se coloque cada dos semanas o tres.

logra que o se en el camino y así evitan que alcancen hojas y flores mientras no daña la corteza, siempre que el material se coloque cada dos semanas o tres. La clave está en revisar el borde cada semana para asegurarse de que continúe activo y sin puentes creados por polvo, hojas o telas de araña que les permitan avanzar. hormigas en árboles WEB Un anillo aromático de café en el suelo aleja rápidamente a las hormigas Algunos ingredientes naturales buscan interferir en la comunicación química que utilizan estos insectos para guiarse. Entre ellos aparece el café usado que en muchos hogares se descarta a diario.

Esto debe implementarse alrededor del tronco (sobre el piso) para generar una franja aromática que actúa como estímulo molesto.

para generar una franja aromática que actúa como estímulo molesto. Los restos de café poseen compuestos volátiles que pueden resultar desagradables para diversas plagas del suelo.

que pueden resultar desagradables para diversas plagas del suelo. Por eso, la práctica consiste en esparcir una capa fina, no compacta, de café ya preparado y enfriado en forma circular en la base del árbol.

no compacta, de café ya preparado y enfriado en forma circular en la base del árbol. No se trata de un método tan contundente como la base pegajosa del tronco, pero ofrece un aporte adicional en climas cálidos donde estos insectos muestran más actividad.

en climas cálidos donde estos insectos muestran más actividad. Este método conviene reponerlo tras lluvias intensas ya que pierde aroma con rapidez. Asimismo, esta solución, en combinación con la primera técnica brinda un refuerzo indispensable para los árboles, sobre todo frutales y con mucha copa.

hormigas en árboles 4 IA Gemini Controlar a las hormigas en árboles no necesita métodos invasivos ni fertilizantes fuertes. Una simple pasada de aceite o grasa y combinado con una barrera en el piso con café, eliminan por completo la ruta de estos insectos durante todo el verano.