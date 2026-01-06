6 de enero de 2026 - 10:29

Evangelion llega a la universidad: el curso de 7 meses para entender finalmente el final de la serie

Una universidad mexicana sacudió las redes con un programa para analizar el complejo de Edipo de Shinji y los misterios de la obra de Hideaki Anno.

Se abrió debate en las redes sociales por el programa de una universidad de México que propone estudiar desde la psicología a Evangelion.

Por Cristian Reta

Si alguna vez te quedaste despierto debatiendo el significado del final de Neon Genesis Evangelion o intentando entender por qué Shinji no quería subirse al robot, la academia finalmente te dio la razón. La Universidad de Londres (con sede en México) lanzó un diplomado oficial que sacudió las redes sociales.

Bajo el título "Análisis Psicoanalítico y Crítica Cinematográfica de Evangelion", este curso no es para espectadores casuales. La propuesta promete 7 meses de inmersión profunda en los misterios de NERV y la psique de sus protagonistas.

image

El programa de la universidad incluye a Freud, Jung y el dilema del erizo

El temario es denso y busca diseccionar los 26 episodios originales desde una perspectiva científica. Se explorarán conceptos de Sigmund Freud como la represión y el complejo de Edipo, junto a los arquetipos de Carl Jung y los registros de Jacques Lacan.

Uno de los puntos clave será el "dilema del erizo", la parábola de Schopenhauer que atraviesa toda la serie. Este concepto explica el miedo humano a la intimidad: la necesidad de acercarse para buscar calor, pero el temor a ser lastimado por las espinas del otro.

image

¿Por qué sufren tanto los personajes?

El diplomado también mezclará influencias del sintoísmo y el budismo para responder por qué los personajes cargan con tantos traumas. La obra es, en esencia, una catarsis del director Hideaki Anno, quien volcó su propia crisis depresiva en la historia.

La noticia generó un torbellino de reacciones. Mientras algunos usuarios bromean preguntando si habrá finales alternativos, la universidad defiende la seriedad del programa, demostrando que la cultura pop y el estudio de la subjetividad humana pueden coexistir.

