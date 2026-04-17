17 de abril de 2026 - 17:38

Estudios muestran cuál es la actividad clave para que las personas mayores de 60 años no sufran de depresión

Estudios confirman que esta actividad es un recurso central para sostener el bienestar en personas mayores de 60 años.

Este es el color que más eligen las personas mayores de 65 años.

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Por Andrés Aguilera

El paso del tiempo trae cambios físicos y experiencias complejas que modifican la vida cotidiana. Estudios confirman que el humor aparece como un recurso central para sostener el bienestar en personas mayores de 60 años. No se limita a provocar risa: funciona como un mecanismo que influye en la forma en que se procesan las emociones y se construyen los vínculos.

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Estudios confirman que el humor aparece como un recurso central para sostener el bienestar en personas mayores de 60 a&ntilde;os.

Estudios confirman que el humor aparece como un recurso central para sostener el bienestar en personas mayores de 60 años.

Un estudio reciente abordó el humor como un fenómeno amplio, que incluye tanto lo que se dice o hace para generar risa como los procesos mentales que permiten interpretarlo. Su significado no es universal, ya que depende del contexto, la generación y el entorno social de cada persona.

Uno de los hallazgos principales es el uso del humor como herramienta frente a situaciones adversas. Bajo la lógica de “reír para no llorar”, muchas personas mayores lo emplean para atravesar problemas de salud, duelos o cambios en su autonomía.

En algunos casos actúa como distracción; en otros, como una forma de tomar distancia emocional. También puede funcionar como una cobertura simbólica que permite seguir adelante sin quedar atrapado en el malestar. Este uso no elimina el problema, pero modifica la manera de enfrentarlo.

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Impacto en los vínculos y la comunicación

El humor cumple además una función social concreta. Facilita el inicio de conversaciones, reduce tensiones y mejora la calidad de las interacciones. Reír en conjunto fortalece la confianza y actúa como indicador de afinidad entre personas.

En este sentido, influye incluso en la elección de amistades y en la consolidación de relaciones. Sin embargo, su efecto depende del entorno: cuando aparece el aislamiento, esta dimensión se debilita y el humor pierde parte de su impacto.

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Envejecimiento saludable: es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez.

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Tipos de humor y sus efectos

El estudio distingue entre formas de humor que construyen y otras que deterioran.

- El humor positivo es aquel que busca aliviar, generar cercanía o sostener una actitud optimista frente a las dificultades.

- En cambio, el humor agresivo, que se apoya en la burla o el daño hacia otros, puede generar efectos contraproducentes.

Esta diferencia introduce una variable clave: el humor no es neutro. Su valor depende de la intención y del contexto en el que se utiliza.

Una herramienta que redefine la experiencia de la vejez

Lejos de ser un rasgo superficial, el humor se integra como parte estructural de la experiencia en la vejez. Actúa sobre lo emocional y lo social al mismo tiempo, permitiendo sostener vínculos y procesar situaciones complejas con mayor flexibilidad.

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