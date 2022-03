Esteban Lamothe durísimo con Amalia Granata por sus dichos contra la comunidad trans: “Es una maleducada”

Esteban Lamothe criticó duramente a Amalia Granata por sus dichos en contra de la comunidad trans. “Es una maleducada, que se arrepienta de haber dicho semejante burrada” lanzó el actor. La diputada provincial de Santa Fe había expresado que el Estado no debe pagar el tratamiento de hormonización a las personas transexuales. “No tienen ninguna incapacidad, que se lo paguen ellos” dijo Amalia.

En una nota con ‘Intrusos’, el actor Esteban Lamothe repudió las declaraciones de Amalia Granata acerca del pago del tratamiento de hormonización de las personas transexuales por parte del Estado. “Es una maleducada porque debería respetar a las chicas trans de este país” dijo el actor.

En el mismo sentido Lamothe siguió declarando en contra de lo dicho por la diputada. “La han tenido muy difícil siempre, porque les han pegado, metidas presas, y un montón de cosas más. Y que encima venga ella a decir todo eso, me parece una falta de respeto enorme. Ojalá algún día se arrepienta de haber dicho semejante burrada, porque es horrible” añadió Lamothe.

El actor no es la primera vez que opina sobre problemáticas sociales o temas políticos. En marzo de 2021, estuvo en el piso de ‘Intrusos’ y habló acerca de aquellos que lo acusan de ser kirchnerista. “Me dicen cucaracha con K: yo no soy kirchnerista, sí apoyo el gobierno de Alberto, me gusta eso de Alberto de querer cerrar la grieta, aunque eso me parece imposible” aclaró.

Otro reconocido actor que criticó los dichos de Amalia fue Gonzalo Heredia, quien también habló con ‘Intrusos’ y dijo: “No solo representa al mínimo sector que la votó. Las personas que se cierran en una idea me da mucho miedo. Debería ser mucho más responsable, cuidadosa y abarcativa con su pensamiento”.

LOS DICHOS DE AMALIA GRANATA

La diputada provincial de Santa Fe estuvo de invitada en LAM – América Tv (Los Ángeles de la Mañana) y habló sobre la polémica ley de presupuesto, que se votó a finales del año pasado y no fue aprobada, por una decisión unánime de la oposición de rechazar lo dispuesto por el Gobierno Nacional.

“Yo tengo que votar un presupuesto y, en ese presupuesto, aparecen los tratamientos de hormonización para las personas trans” empezó diciendo Granata. “Desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente” añadió.

Ángel de Brito, conductor del programa, le consultó: “¿Qué tendría de malo que el estado se haga cargo?”. Amalia contestó: “Que hay chicos que no comen y están en la pobreza absoluta. Disculpen que sea dura. Tienen que haber prioridades en el Estado, mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans”.

“El trans no es incapacitado por ser trans. El trans tiene manos, pies, cerebro para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización”. Por último, la diputada provincial concluyó: “Yo estoy a favor de lo privado, hay que achicar el Estado”.