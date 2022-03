El conmovedor relato de una participante de Los 8 escalones: “Si gano, quiero ir a Mendoza con mis tres hijas a esparcir las cenizas de mi hijito”

Una vez más, el programa de Guido Kaczka, Los 8 escalones, reveló una historia muy emocionante que hizo llorar a más de uno. La historia de Patricia Martinéz conmovió a todos al revelar el significativo motivo por el que decidió participar en el certamen.

Tras ser presentada por el conductor, la concursante dio a conocer un episodio que marcó a fuego su vida: “Yo me dedicaba a cuidar a ancianos. Me lesioné, pero no fue por eso (que dejé de trabajar), sino por una desgracia personal que fue la muerte de mi hijo”, expresó en vivo.

“Estoy acá para honrarlo. Este momento que me dan ustedes es eterno para mí. Soy de Rosario. Me vine con una amiga de la infancia. Le avisé desde el chacarero hasta el que vende diarios que venía a participar en este concurso”, agregó, a flor de piel.

Por último, ante la consulta de Guido sobre qué haría si la gran suma de dinero en juego, Patricia detalló con la voz quebrada: “Estoy buscando el millón para ir a Mendoza con mis tres hijas a esparcir las cenizas de mi hijito. Él siempre quiso volver conmigo a Mendoza y quiero cumplir su pedido para que su alma esté en paz”.