Es argentino, emigró a Australia y en menos de un año cambió de trabajo ocho veces: “Aprendés un montón”

Un tiktoker argentino sorprendió a sus seguidores al contar por qué cambia tan seguido de trabajo en Australia. El influencer, llamado Francisco, explicó en un video que, pese a haber vivido solo ocho meses en el país oceánico, ya ha pasado por ocho empleos diferentes para evitar la rutina. Además, explicó que en ese país se paga muy bien y hay una gran oferta laboral.

“Mucha gente me pregunta por qué cambio tanto de trabajo y si no me convendría quedarme en uno fijo”, introduce el joven en la publicación que suma más de 15 mil reproducciones. Y es que las interrogantes surgieron luego de que sus seguidores notaran que ha tenido, al menos, un trabajo por cada mes que vivió en ese país.

La respuesta de @pico.lafuria fue sencilla: “Al ser trabajos que no son ‘los de mi vida’ me puedo dar el lujo de cambiarlos aprovechando la oferta laboral que hay en Australia. Entonces, cuando siento que algo no me gusta, ya sea el ambiente o el tipo de trabajo, puedo ir a otro lugar rápidamente”.

A esto, el influencer sumó que gran parte de sus cortas estadías laborales se deben a sus ganas de escapar de la rutina y argumenta que esto se “complementa muchísimo con mi personalidad. A mí me gusta la aventura y aprender cosas nuevas”.

Para Francisco, el cambio constante en lo que respecta a su trabajo lo está “curtiendo un montonazo”. Esto mismo reitera en el texto que escribió junto a la publicación, donde agrega que, de esta forma, “aprendés un montón de cosas, haces tareas que nunca imaginaste que ibas a hacer y, sobre todo, te divertís en tu nueva rutina”.

Según el argentino no hay que tener "miedo" de "quedarse sin trabajo porque en Australia hay muchísima oferta laboral". Foto: Captura video

En menos de un año en ese país, aprendió a hacer trabajos de albañilería, granjas de paneles solares, delivery e incluso incursionó en la producción gastronómica. “Sé que a muchas personas puede parecerles más cómodo quedarse en un trabajo fijo y estable, pero no es mi caso. Me gusta explorar nuevas áreas y, aparte, me lo tomo como un jueguito en el que hay que pasar de niveles”, agregó.

“Teniendo en cuenta lo bien que se paga en Australia, esto permite ahorrar mucha plata y poder desarrollar cualquier proyecto personal”, cerró a la vez que le trajo tranquilidad a sus seguidores al asegurarles que en ese continente hay “muchísima oferta laboral”.

A la vez que diferentes usuarios le agradecieron por el video y le aseguraron que los “estás re convenciendo de ir allá”, hubo quienes, tras los aplausos, realizaron otras preguntas relevantes: “Éxitos amigo, como todo argentino de bien”; “¿Podés hacer un video hablando de los insectos? Es literalmente por lo que no me animo a irme”; “Che y ¿tema arañas?”.

