En qué idioma les habla Shakira a sus hijos Milan y Sasha

Recientemente Shakira y Gerard Piqué volvieron a reunirse en Barcelona, donde vivieron juntos durante su relación y donde nacieron Milan y Sasha, sus dos hijos. El motivo que los cruzó es la tenencia de los pequeños, que al menos, por el momento, no llegó a buen puerto.

Los pequeños están actualmente en Miami con Shakira, a la espera de un final que complazca a ambos padres. La peor parte, sin duda, se la llevan sus hijos que deberán pasar por el desapegue de España.

Ni bien Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación y cuando todo se normalizó un poco, comenzaron los rumores de cómo harán Milan y Sasha para vivir en un país donde no se habla la lengua que conocen. No obstante, tiempo atrás, la intérprete contó que sus hijos no solo hablan español.

Shakira fue invitada hace algunos meses al canal de YouTube “Somos Shaki Fans” y ahí algunos detalles de la convivencia que tenían en Barcelona con Gerard Piqué y los niños. El periodista, que no quiso tocar el tema de su separación le preguntó, entre otras cosas, sobre cómo se comunicaban ella y el futbolista con sus hijos.

“En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés”, confirmó la artista pop.

A su vez la artista aclaró que no le gusta que mezclen palabras de ambos idiomas sino que usen uno u otro. “Intento que no me hablen en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo ¿No?”, agregó Shakira.

Shakira domina varios idiomas

En parte de la nota que hizo para su cuenta de fans, Shakira señaló que le gusta estudiar idiomas y por ello domina con fluidez hasta seis.

Luego del español, la lengua que mejor maneja Shakira es el portugués. “Cuando tenía 18 años, haciendo giras en Brasil, aprendí el portugués, así que fue mi segunda lengua. Antes de aprender inglés, aprendí portugués y viajando por distintos países, Europa y el mundo, desarrollé un gusto por la cultura y los idiomas”. También domina el catalán, por su romance con Piqué, el italiano y el francés.