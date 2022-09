El supuesto hijo de Shakira está grave de salud y pide ser reconocido por la cantante colombiana

Pedro, el supuesto hijo de Shakira con el actor colombiano, Santiago Alarcón, reapareció en la televisión colombiana y habló sobre sus supuestos padres biológicos. En una entrevista con un canal de Colombia, contó que intentó acercarse al actor y que necesita una gran suma de dinero porque está grave de salud.

La supuesta verdad sobre sus orígenes la habría escuchado desde la boca de sus padres adoptivos, cuando era un niño. “Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida!”, comenzó en una nota con Lo sé todo (Canal 1 de Colombia).

“Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, agregó.

Además, comentó que en un intento de acercarse a Alarcón, este lo habría amenazado de muerte. “Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”.

En tanto que sobre su enfermedad, no especificó qué tiene, pero dijo que necesita alrededor de 200 mil dólares para el tratamiento.

Shakira

Qué dijo Santiago Alarcón sobre el supuesto hijo que tiene con Shakira

Pedro se presentó en el teatro donde trabaja Alarcón y, evadiendo la seguridad, logró dar con él. “Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos.

Santiago Alarcón denunció a un joven que asegura que él y y Shakira son sus padres biológicos (Collage web)

“Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”, sostuvo.

Y continuó: “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, relató.