Anya Taylor-Joy es una de las actrices más codiciadas de Hollywood, se ganó el cariño de la industria y de la gente, sobre todo por su amor inmenso por Argentina, donde la intérprete vivió en su infancia.

Es una de las artistas que mantiene perfil bajo sobre su vida personal, es por eso que se sabe poco y nada sobre su familia. La crianza de la protagonista de Gambito de Dama se dividió ente Estados Unidos y Argentina.

Recientemente, Jessi Rodríguez habló con los protagonistas de la película animada “The Super Mario Bros. Movie”, entre las que se encuentra Anya Taylor-Joy, que comparte elenco con Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen y Keegan-Michael Key.

La actriz de 26 años le contó a la conductora su orgullo por sus raíces argentinas y cómo lamentó no estar presente en un importante evento para ese país, como fue la final del Mundial de Qatar.

“Estoy tan orgullosa de ser argentina. No sabés lo que me mata que no estaba ahí cuando ganamos el Mundial. Desperté a mis amigos a las 5 de la mañana y les dije ‘vamos al bar, lo tenemos que ver’”, expresó la protagonista de “La bruja”.

En perfecto español, Anya Taylor- Joy reveló como vivió el mundial: “Estoy orgullosa de ser argentina”

Así reaccionó Anya Taylor-Joy a Argentina, campeón del mundo

Luego de manifestar en reiteradas entrevistas su amor por Argentina y su especial fascinación por el dulce de leche, Anya Taylor-Joy también se expresó por la final de la Copa del Mundo. Aquel 18 de diciembre de 2022 compartió un video luego del primer gol. Mientras alentaba a la Selección Argentina, escribió: “¡Messiiiii!”.

Anya Taylor- Joy contó como vivió la final del Mundial de fútbol.

Para demostrar aún más su emoción, su pareja Malcolm McRae publicó una imagen que revolucionó a los fanáticos de la famosa. El también actor posteó una foto en la que Anya posa junto a su pantalla, abriendo los brazos y con una gran sonrisa por la victoria.