“En mi casa no hay perros de la calle”: Paula Chaves afligida tras el pedido de la dueña de la vivienda que alquila

Paula Chavez y su familia se encuentran alquilando una casa en Carlos Paz para pasar la temporada de Verano 2023. Con el pasar de los días un perrito se agregó a la familia, lo adoptaron a pesar de que no lo podían tener dentro de la vivienda y la dueña de la propiedad le pidió que sacaran al animal del lugar.

Gentileza: Foto instagram Paula Cháves

Los cinco integrantes de la familia se instalaron en una enorme casa quinta que cuenta con varias habitaciones, un extenso parque y una gran pileta, en donde todos disfrutan a pleno de los momentos libres, tomando sol o dándose un chapuzón para refrescarse.

En sus más recientes Historias, apareció un nuevo personaje que antes no formaba parte del clan Alfonso-Chaves. Se trata de un pequeño perro callejero que, al ver el portón abierto, se metió en la propiedad. Como fue bien recibido, se quedó con ellos y, aunque tanto para Paula como los niños fue una alegría, pronto empezaron los conflictos.

A pesar de que no podían adoptar al animal, a la futura conductora de MasterChef se le ocurrió buscar ayuda entre los miles de usuarios que miran su contenido todos los días. Por ende, subió a sus historias de Instagram una foto y le sumó un escrito en el que preguntaba si alguien de la zona podía adoptarlo. “No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”, tipeó.

Minutos después, volvió a pedir ayuda, pero esta vez mostró la dura respuesta que recibió de parte de la propietaria. Luego de mandarle una captura de la historia en donde se veía al perro parado al lado de la pileta, la señora le escribió una serie de mensajes que leían: “Paula ahí me acaban de pasar esto. Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro”. Y agregó: “Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé, Paula. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”.

Gentileza: La Nación

Al rato, la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa optó por eliminar la foto de la conversación y continuó subiendo postales en las que pedía que alguien adoptara al perro. Asimismo, publicó un video en donde la mascota se acerca y le pone la cabeza sobre la mano, pidiendo caricias sin ningún pudor. “Hola bebita linda, mi amor. Te vamos a conseguir una familia que te ame mucho, ¿Sí?”, le dijo, con la voz llena de ternura y la determinación de que, a pesar de todos los obstáculos, va a encontrar un nuevo hogar para ella.