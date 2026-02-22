En invierno el cuerpo deja de producir esta vitamina clave y casi nadie lo sabe

Con la llegada del invierno y los días cortos, el hábito de recurrir al jugo de naranja como escudo contra los resfriados se reactiva en los hogares. Sin embargo, expertos en nutrición desmitifican esta práctica y advierten que el foco debería estar en la vitamina D , un nutriente que el cuerpo deja de producir naturalmente en esta época.

La creencia de que un vaso grande de jugo de naranja puede protegernos o curar un resfriado carece de sustento científico actual. Susanne Gjedsted Bügel, profesora de nutrición y salud en la Universidad de Copenhague , califica como un "mito bastante descabellado" la idea de que la vitamina C ayude contra estas enfermedades estacionales.

La realidad es que la deficiencia de vitamina C no suele ser un problema en la población general que mantiene una dieta sana y variada . Obtener una dosis extra a través de batidos o suplementos no genera un beneficio adicional si los niveles básicos ya están cubiertos por la alimentación diaria. En lugar de centrar el esfuerzo en este nutriente, los investigadores señalan que el verdadero riesgo invernal es el déficit generalizado de vitamina D.

La principal fuente de vitamina D para el ser humano no es la comida, sino la exposición solar. El mecanismo biológico es claro: cuando el sol incide sobre nuestra piel, ayuda al organismo a producir esta vitamina. Sin embargo, durante el invierno , el sol se encuentra en una posición demasiado baja en el horizonte como para que sus rayos tengan el efecto necesario para activar esta síntesis cutánea.

Ante la falta de sol, la dieta aparece como una alternativa, pero con limitaciones severas. Aunque pescados grasos como el salmón o la caballa son fuentes naturales de este nutriente, una ración convencional de pescado frito o conserva de caballa rara vez es suficiente para alcanzar los niveles óptimos. Según la profesora Gjedsted Bügel , se requeriría una ingesta inusualmente alta de pescado azul para obtener la vitamina D necesaria, razón por la cual para la mayoría de las personas lo más seguro es recurrir a un suplemento específico.

El criterio editorial sobre los suplementos y la salud ósea

Un punto clave que contradice la tendencia de consumo masivo de suplementos es la postura científica frente a las pastillas multivitamínicas. La experta Susanne Gjedsted Bügel se muestra escéptica ante el consumo de complejos que contienen múltiples vitaminas: "Soy escéptica sobre tomar suplementos de algo que no necesitas", afirma, enfatizando que no recomienda ingerir nutrientes que el cuerpo ya obtiene por otras vías.

Este criterio editorial diferencia claramente entre la suplementación innecesaria y la urgencia de la vitamina D. La falta de este nutriente a largo plazo conduce a un riesgo significativamente mayor de osteoporosis y fracturas óseas. El mecanismo de prevención no busca una cura inmediata, sino proteger la estructura del cuerpo frente al deterioro silencioso que ocurre cuando los niveles se mantienen bajos de forma crónica, incluso si la persona se siente sana y en forma en el presente.

Síntomas invisibles y recomendaciones prácticas

La deficiencia de vitamina D es difícil de identificar porque muchas personas no experimentan síntomas evidentes. No obstante, existen señales de alerta que no deben ignorarse:

Fatiga persistente: Sentirse cansado sin una causa clara durante el invierno.

Sentirse cansado sin una causa clara durante el invierno. Debilidad muscular: Dolores o falta de fuerza en los músculos.

Dolores o falta de fuerza en los músculos. Riesgos específicos: Quienes siguen dietas vegetarianas o veganas deben prestar especial atención y sumar un suplemento de vitamina B12 a su rutina.

Una consecuencia práctica relevante para quienes olvidan sus dosis es que no es necesario sentir culpa si se salta la rutina por uno o dos días. Las pastillas siguen funcionando y el cuerpo puede retomar el equilibrio siempre que se mantenga la constancia general. En definitiva, no se trata de cambiar radicalmente la alimentación o comprar dietas especiales de jugos, sino de asegurar una dieta variada y cumplir con el refuerzo específico de vitamina D para transitar el invierno con una cobertura real.